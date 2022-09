Pogačar lovi formo za zadnja vrhunca

Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) se te dni v Kanadi pripravlja na tamkajšnji klasiki, ki sodita v svetovno serijo kolesarstva. Ob njem bodo na velikih nagradah Quebeca v petek in Montreala v nedeljo v dresu Bahrain-Victoriousa nastopili še Matej Mohorič, Jan Tratnik in Matevž Govekar. Kanadski klasiki se vračata na program dirk najvišje ravni po odpovedih v letih 2020 in 2021 zaradi pandemije novega koronavirusa ter omejitev letalskega prometa. Leta 2019 sta tam slavila Avstralec Michael Matthews v Quebecu in Belgijec Greg Van Avermaet v Montrealu. Za kmalu 24-letnega Pogačarja, rojstni dan bo praznoval 21. septembra med svetovnim prvenstvom v Avstraliji, bo to prvi nastop v Kanadi. Na severnoameriških tleh je sicer že slavil zmago, ko je bil v svoji prvi sezoni med elito pred tremi leti najboljši na dirki po Kaliforniji.

Kanadski klasiki bosta Pogačarjeva priprava na svetovno prvenstvo v Wollongongu v Avstraliji ter branjenje lanske zmage na klasiki odpadajočega listja po Lombardiji. Trenutno še prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze bo na cestni dirki v Avstraliji nastopil 25. septembra, nato pa se bo podal v Italijo na tri klasične preizkušnje v začetku oktobra. To bodo dirka po Emiliji (1. 10.), klasika treh dolin Vareseja (4.) in Lombardija (8.).

Pogačar je po Touru nastopil na klasiki San Sebastian in po slabem dnevu odstopil, nato pa je dirkal še na bretonski klasiki in zasedel 89. mesto. Po nekaj tednih priprav zdaj sledita kanadski preizkušnji, na katerih bo skušal dvigniti krivuljo forme proti elitnim tekmecem. Med izpostavljenimi bo tudi Mohorič, ki pa je imel po zmagi na prestižni preizkušnji Milano-Sanremo in zelo dobri spomladanski sezoni klasik veliko težav z zdravjem in posledično formo. Za zadnji del sezone upa, da bo bolj pri močeh, čeprav ni izključil možnosti, da bi izpustil svetovno prvenstvo v Avstraliji.