Tadej Pogačar razburkal javnost

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je v teh dneh razburkal javnost s posnetkom ogleda trase klasike Pariz - Roubaix, za belgijski medij Wielerflits pa je razkril še nekaj podrobnosti o sezoni, ki je pred njim. Severni pekel vsaj zaenkrat ni v njegovih načrtih.

»Tour ostaja glavni izziv, okrog tega se vse vrti in to je vedno najtežje doseči,« je Pogačar priznal, da je rumeno majico najtežje osvojiti. »Moja največja želja pa je, da bi uspel zadržati mavrično majico svetovnega prvaka. Ko osvojiš majico, je to nekaj neverjetnega, zdaj jo lahko nosim in sem res ponosen na to. Mogoče se temu občutku nisem pripravljen odpovedati,« je priznal Pogačar.

Dodal je še, da si trase SP v Ruandi pred dirko ne bo ogledal, saj v urniku ni časa za dodatno pot v Kigali. Glede ostalih tritedenskih dirk pa je dejal: »Letos bom veliko bolj sproščen, Tour ni pod vprašajem, o drugih dirkah se bomo odločali sproti. Veliko bo odvisno tudi od moje forme in teže po spomladanskih klasikah.«