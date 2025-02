Pogačar odličen v vožnji na čas, Tarling pričakovano najboljši

Na drugi etapi Dirke po Združenih arabskih emiratih je v 12,2 km dolgi posamični vožnji na čas blestel mladi britanski specialist Joshua Tarling, ki je s povprečno hitrostjo 56,7 km/h postavil najboljši čas dneva. Slovenski as Tadej Pogačar je končal na tretjem mestu in bil najhitrejši med favoriti za končno zmago.

Klasični kronometristi so se spopadli za etapno zmago, kandidati za skupno razvrstitev pa so iskali potrditev dobre pripravljenosti.

Pogačar, ki je na progo krenil ob 10.12, je že na prvem merjenju časa nakazal, da bo odpeljal zelo dober kronometer. S časom 6:27 je bil najhitrejši do takrat, preden sta ga prehitela Bissegger in kasneje še Tarling. Do cilja je Pogačar zadržal visoko hitrost in s povprečjem 55,4 km/h dosegel končni čas 13:13, kar je zadostovalo za tretje mesto.

Tarling potrdil status enega najboljših kronometristov

Vloga favorita za etapno zmago je pripadala mlademu britanskemu kolesarju Tarlingu (Ineos Grenadiers), ki je v zadnjih sezonah večkrat dokazal, da spada med najboljše kolesarje v vožnji na čas na svetu. To je potrdil že na prvem merjenju, kjer je bil s časom 6:15 najhitrejši in si pred Pogačarjem nabral 12 sekund prednosti.

Prepričljivo je bil najboljši Joshua Tarling. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

V zaključku etape je Tarling kljub velikemu tveganju in manjši napaki uspel ohraniti neverjeten tempo ter s časom 12:55 za 13 sekund prehitel drugouvrščenega Stefana Bisseggerja in za 18 sekund Pogačarja. Z današnjo zmago je Britanec pridobil pomembno samozavest za preostanek sezone, potem ko je lani v večjih preizkušnjah ostal brez pričakovane zmage.

Slovenski junak suvereno med najboljšimi

Pogačar je kljub tretjemu mestu lahko zadovoljen s svojo predstavo. V konkurenci tekmecev za skupno zmago je bil najhitrejši in pridobil pomembne sekunde prednosti pred glavnimi izzivalci. Njegov največji tekmec, Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), je v cilj pripeljal z 25 sekund zaostanka, Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek) pa je bil še nekoliko počasnejši.

Pogačar, ki je na progo krenil ob 10.12, je že na prvem merjenju časa nakazal, da bo odpeljal zelo dober kronometer. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Po etapi je Pogačar ocenil svojo vožnjo: »Po dolgem času sem se spet preizkusil v resnejšem kronometru in mislim, da je bil dober test forme. Načrt je bil odpeljati na polno, a ne na polno od starta, saj so pogoji danes zahtevali premišljeno vožnjo. Joshua je bil neverjetno hiter in si zasluži zmago, jaz pa sem dosegel svoj cilj – biti najhitrejši med tistimi, ki ciljamo na skupno razvrstitev.«

Nadaljevanje dirke v znamenju boja za rdečo majico

Po kronometru se bo Dirka po ZAE nadaljevala z etapami, ki bodo bolj pisane na kožo hribolazcem in sprinterjem. Pogačar bo v nadaljevanju iskal priložnost za napad, saj trasa v zadnjih dveh etapah ponuja vzpone, kjer bo lahko izkoristil svoje sposobnosti.

Dirka se bo najverjetneje odločala na vzponu Jebel Hafeet. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Na vprašanje, ali namerava v prihodnjih etapah prevzeti vodstvo v skupni razvrstitvi, je Pogačar odgovoril previdno: »Dirka je še dolga, strategija ekipe bo ključna. Imamo močno zasedbo in bomo videli, kdaj bo pravi trenutek za napad.«

Naslednja etapa bo namenjena sprinterjem, preizkušnja na vzponu Jebel Hafeet pa bo verjetno odločilni trenutek dirke, kjer bo Pogačar znova v ospredju.