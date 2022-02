Pogačar odločno v boj za rdečo majico z Yatesom in Dumoulinom

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo branil zmago na dirki po Združenih arabskih emiratih, ki se bo začela 20. t. m. Njegova glavna tekmeca v boju za rdečo majico bosta Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers) in Nizozemec Tom Dumoulin (Jumbo Visma), ki bo na dirki nastopil prvič po letu 2019.

Lanski zmagovalec dirke po ZAE in dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji Pogačar (UAE Team Emirates), ki je v začetku februarja prebolel covid-19, bo nared za branjenje skupne zmage. Ob Slovencu bo tudi njegov novi moštveni kolega Joao Almeida, ki bo drugič v karieri nastopil na dirki po ZAE; lani je bil kot član ekipe Deceuninck-Quick Step skupno tretji. Prvi izzivalec za skupno zmago bo Yates, ki se s Pogačarjem meri za rdečo majico že vse od dirke 2020.

Adam Yates se želi vrniti na seznam zmagovalcev. FOTO: Josep Lago/AFP

Leta 2020 je britanski kolesar premagal Pogačarja v skupni razvrstitvi za minuto in sekundo ter se veselil zmage. Lani pa je bil razplet ravno obraten, saj je Pogačar osvojil rdečo majico s 35-sekundo prednostjo pred Yatesom. Kolesarja sta zdaj poravnana na 1:1, konec meseca pa bo znano, kdo bo boljši na tretjem medsebojnem obračunu v ZAE.

Tudi dve gorski etapi

Na četrti dirki bo vnovič nastopil tudi Dumoulin. Moštveni kolega Primoža Rogliča je tekmoval že na premierni izvedbi dirke 2019. Po premoru od profesionalnega kolesarstva se letos vrača, saj se želi izkazati na velikih dirkah.

Pogačar, Almeida, Yates in Dumoulin niso edina zveneča imena; nastopila bosta tudi Francoz Romain Bardet (Team DSM) in izkušeni Avstralec Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Bardet, ki je že stal na zmagovalnem odru Toura in več etap na velikih dirkah, bo prvič nastopil v ZAE. Hindley pa že ima drugo mesto na Giru in dirki po Poljski v svoji karieri.

Letošnja izvedba dirke po ZAE bo imela tudi dve gorski etapi in devet kilometrov dolgo vožnjo na čas. Skupno kolesarje čaka sedem etap, prevozili bodo 1058 km. Štiri etape naj bi bile okusu šprinterjev; njihova imena bodo znana v naslednjih dneh.