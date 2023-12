Pogačar po rožnato, rumeno in mavrično majico

V nadaljevanju preberite:

Prireditelji Gira so veliko novico, da bo prihodnje leto na največji italijanski dirki ognjeni krst doživel Tadej Pogačar in poskušal na zmagovalnem odru v Rimu naslediti rojaka Primoža Rogliča, objavili že dan prej. Kljub temu pa svetovni številki ena na današnjem druženju z novinarji na pripravah ekipe UAE v Alicanteju ni zmanjkalo drugih velikih ciljev pri predstavitvi tekmovalnega sporeda v letu 2024. V njem Pogi hoče vse, rožnato, rumeno in mavrično majico.