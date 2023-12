Poker reprezentančnih želez v olimpijskem ognju, obeta se rekord

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je imela do zdaj na poletnih olimpijskih igrah štirikrat po eno ekipo v kolektivnih panogah, prihodnje leto bi lahko v Parizu nastopile kar štiri reprezentance: košarkarji, odbojkarji, rokometaši ter tudi rokometašice, ki so si zagotovile nastop v kvalifikacijah. Športnim navdušencem se prihodnje leto obeta zares pestro poletje, kmalu po tem, ko bodo pesti stiskali za nogometaše na euru v Nemčiji ter za Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na Touru, se bo začel vrhunec, na katerem se napoveduje po številu športnikov rekordna slovenska ekspedicija pod okriljem OKS.

Kakšna pot čaka naše reprezentance do Pariza?