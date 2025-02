Pogačar pred napadom v puščavi stavil za tatu Frančka

Dirka po ZAE je bila pomembna za delodajalce Tadeja Pogačarja, zato jo je svetovni prvak vzel zelo resno in o skupnem zmagovalcu ni pustil nobenega dvoma. Kljub vsemu pa je tekmece presenetil in nekoliko ujezil z nenehnim napadanjem, na ravninski etapi sta z Domnom Novakom v pobegu preživela kar 100 kilometrov.

»Nisva načrtovala, da napadeva, ustavila sva se za malo potrebo, potem sva z visoko hitrostjo ujela glavnino in Tadej mi je pokazal, naj kar nadaljujem. Znašla sva se v ospredju, ob nama je bilo še 10 kolesarjev in smo nadaljevali, nisva potrošila preveč moči,« je potek opisal Novak. Pogačar je ob tem dodal: »Šli smo malo hitreje in etape je bilo zato prej konec.«

Za napadom se skriva še ena zanimiva zgodba, povezana z novim klubskim kolegom Florianom Vermeerschem. »Vsak, ki pride v ekipo, dobi vzdevek, Floriana smo po risanki poimenovali Frankie the Turtle, v slovenščini je to želva Franček, zato ga zdaj kličemo tako,« je razkril Pogačar in nadaljeval: »Florian me je izzval s stavo, če mi uspe dobiti še ravninsko etapo, si bo na ramo vtetoviral napis Franček. Nikoli ne stavim, to stavo pa sem sprejel, zato sem napadel.«

Na tatu Frančka bo Vermeersch moral torej še nekoliko počakati, očitno pa je, da so Pogačar in sotekmovalci v puščavi imeli več kot dovolj časa za zabavo.