Mlademu Švicarju zmaga v prepiru Rogliča in Vingegaarda

Tadej Pogačar (UAE) je ta teden na dirki po ZAE, na kateri se je kljub vetrovnim pastem 4. etapa končala s šprintersko zmago Jonathana Milana (Lidl Trek), že potrdil, da je sezono 2025 začel vrhunsko pripravljen. Danes je prvi letošnji preizkus prestal še Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki so ga v 2. etapi dirke po Algarveju noge dobro nesle, a ne dovolj, da bi se na vzponu na Foio vpletel v boj za zmago. Te ni slavil njegov veliki tekmec in nekdanji moštveni kolega Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike), temveč veliki up švicarskega kolesarstva Jan Christen (UAE).