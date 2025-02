V nadaljevanju preberite:

Ko je v kolesarski karavani Tadej Pogačar (UAE), niti najbolj ravninske etape po pusti puščavski pokrajini niso monotone. Najboljši kolesar na svetu je po pričakovanjih sezono 2025 odprl s prepričljivo zmago na dirki po ZAE, ob tem pa je iz dneva v dan skrbel tudi za to, da so imeli gledalci kaj videti ter da so morali biti njegovi tekmeci vseskozi na preži.