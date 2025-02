Pogi v nedeljo v napad na lovoriko št. 3

Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je dobil še drugo zaporedno etapo na dirki svetovne serije po Združenih arabskih emiratih. Šesta etapa v Abu Dabiju (165 km) je pričakovano postregla s šprinterskim zaključkom, zato v skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Prvi je ostal slovenski as Tadej Pogačar, ki tokrat ni bežal.

Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) ima tako še naprej 21 sekund naskoka pred Britancem Joshuo Tarlingom (Ineos Grenadiers) in 27 pred Špancem Ivanom Romom (Movistar). Pred zadnjo etapo, v nedeljo kolesarje čaka ciljni vzpon na Džebel Hafit, je naš as hranil moči in etapo varno končal v času glavnine ter se izognil tudi padcu v zadnjih metrih.

»Ne, danes sem ostal miren in se nisem vpletal v beg,« je najprej po mirni etapi za organizatorje dirke dejal Pogačar: »Le odštevali smo sekunde in kilometre do konca ter se skušali malo pogovarjati v glavnini. Lepo je bilo voziti skozi mesto, toda morali smo biti vsaj malce pozorni, saj je bilo na cesti veliko ovir in neravnin.«

Etapa, v kateri je naš as zasedel 43. mesto, je tokrat zelo zanesljivo pripadla Merlierju. Evropski prvak je slavil že dan prej, danes pa je vpisal 54. zmago karieri in četrto letos. "Težko je bilo organizirati šprinterski vlak, tudi iz moje ekipe so včeraj padli. Mogoče ni bila dobra zamisel, da smo skušali vzpostaviti vrstni red, izgubili smo se v zadnjem kilometru, a očitno sem našel pravi prostor. Dolgo časa sem bil zaprt, si govoril, da mi ne bo uspelo, a na koncu se je izšlo," je še organizatorjem dejal Merlier.

Drugo mesto je v sprintu pripadlo Belgijcu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Deceuninck), tretje pa Italijanu Jonathanu Milanu (Lidl-Trek). Luka Mezgec (Jayco AlUla) je po padcu kapetana ekipe, Nizozemca Dylana Groenewegna, in posledičnem odstopu tokrat v sprintu pomagal Nemcu Maxu Walscheidu. Ta je zasedel četrto mesto.

Tretji slovenski predstavnik na dirki Domen Novak pa je bil v službi svojega kapetana Pogačarja. V skupnem seštevku Novak in Mezgec ne krojita mest pri vrhu.

V nedeljo bo na vrsti še zadnja etapa po ZAE od Al Aina do vrha na Džebel Hafitu (10,8 km/6,7 %). V kolikor bo Pogačar zadržal prednost, bo še tretjič v karieri osvojil to preizkušnjo svetovne serije. Slavil je že v letih 2021 in 2022.