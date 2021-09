Pogačar, Roglič, Mohorič in Mezgec so aduti za vse scenarije

Wout van Aert (desno), ki je na cestni dirki na OI v boju za srebro ugnal Tadeja Pogačarja, je prvi favorit SP. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Kot pred pandemijo

Matej Mohorič na SP odhaja v življenjski formi. FOTO: Jože Suhadolnik

22 kolesarjev in kolesark bo Slovenijo zastopalo na 94. SP, ki se bo v Flandriji začelo v nedeljo

V Belgiji bo proti Mateju Mohoriču in druščini naslov svetovnega prvaka branil Julian Alaphilippe. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Ta teden prvič po 15. septembru 2019 na vrhu jakostne lestvice Svetovne kolesarske zveze (UCI) ni slovenskega kolesarja. Na njem je dolgo kraljeval, ki ga je s prestola vrgel. Zdaj je oba prehitel Belgijec, ki mu lahko kmalu vrneta udarec. V nedeljo se bo začelo 94. SP v njegovi Flandriji.Na njem je novopečeni vodilni favorit številka ena. Tako v 43,3 km dolgi vožnji na čas, s katero se bo pojutrišnjem začelo prvenstvo, kot na 268,3 km dolgi cestni dirki, s katero se bo končalo teden dni kasneje, bo poskušal končati mesto višje kot na lanskem SP v Imoli. V Italiji je bil Rogličev moštveni kolega iz Jumba Visme dvakrat srebrn, zdaj se zdi, da je vse nared za njegovo dvojno slavje.Dirkal bo na domačih cestah s podporo belgijske reprezentance, ki je na lestvici UCI na 1. mestu tik pred Slovenijo, ob tem prihaja v polnem naletu, po štirih etapnih in končni zmagi na dirki po Britaniji. Slovenci imajo realne možnosti, da mu preprečijo zlate načrte. Naša moška reprezentanca, ki jo bo po odstopu selektorjakot vršilec dolžnosti vodil, v Flandrijo odhaja v najmočnejši zasedbi – s sedmerico, ki jo premore v svetovni seriji, iniz Adrie Mobil.»Imamo tako močno ekipo, da smo lahko konkurenčni najboljšim, lahko merimo tudi na zmago. Kolesarstvo je tudi šport trenutka, glavno je, da si na pravem mestu ob pravem času, nato pa moraš imeti prave noge za vrhunski rezultat,« Polanc tako kot nobeden od njegovih predhodnikov ne more obljubiti kolajne.Konkurenca bo zvezdniška, vrhunsko pripravljena in motivirana, prireditelji pa obljubljajo prvenstvo vseh prvenstev. Kolesarski spektakli v tem delu Evrope po navijaškem ozračju nimajo konkurence, Belgijci pa so se odločili za drzen pristop, ki nas bo vrnil v čase pred pandemijo. Ob progi ne bo omejitev za gledalce, za katere maske ne bodo obvezne.Obeta se prvovrstni spektakel, v katerem imajo člani slovenske osmerice različne naloge in ambicije. »Za nas bo najslabše, če bomo morali loviti tekmece, zato upam, da bomo pokrili ključne akcije. V prvem delu dirke bodo imeli to nalogo kolesarji iz druge vrste, proti koncu bodo pobudo prevzeli naši aduti. To so Pogačar, Roglič, Mohorič in, s katerimi smo lahko konkurenčni v različnih scenarijih,« je še povedal Polanc, ki bo imel v elitni kategoriji na voljo tri kolesarje iz prve deseterice lestvice UCI, 2. Pogačarja, 3. Rogliča in 9. Mohoriča.Najbolj motiviran se zdi Mohorič, ki mu manjka le še mavrična majica v članski konkurenci, med mladinci in med mlajšimi člani je že bil svetovni prvak. »Vse moje dirke po Touru so bile v funkciji priprave na SP, tudi nedavno EP. Verjamem, da sem v najboljši formi letos, morda tudi v karieri. Če bomo ostali praznih rok, bomo zelo razočarani,« najvišjih ambicij ne skriva Mohorič, ki je pred dvema tednoma na flandrijskih cestah dobil sklepno etapo dirke po Beneluksu.Na EP v Trentu je bil nato 13., najboljšo slovensko uvrstitev pa je s 5. mestom dosegel Pogačar, ki bo skupaj zbranil slovenske barve v vožnji na čas. »Če bom našel svoj ritem, bi mi lahko šlo dobro. Forma ni več daleč od tiste v prvem delu sezone,« je Pogačar, ki bo med SP dopolnil 23 let, zadržan v napovedih, a nakazuje, da ga bodo noge prej ali slej nesle podobno, kot so ga ob prepričljivi zmagi na Touru.