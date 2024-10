Kar si Tadej Pogačar zaželi, se tudi zgodi

V nadaljevanju preberite:

Vsi za Tadeja Pogačarja, Tadej Pogačar za vse. To je vodilo ekipe UAE, ko je na štartu dirke svetovna številka ena. Ta pristop je bil letos izjemno uspešen, Pogi je v 58 tekmovalnih dneh od 2. marca do 12. oktobra slavil 25 zmag, tudi trojno krono z Girom, Tourom in svetovnim prvenstvom. Pri tem je bil njegov najzvestejši spremljevalec mehanik Boštjan Kavčnik, edini član osebja moštva iz ZAE, ki je bil ob Pogačarju ob vsakem štartu in zmagi v nepozabni sezoni 2024.