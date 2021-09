Pogačar: Sem dobro pripravljen in pozitivno pričakujem EP

Ob odsotnosti Primoža Rogliča in drugih slovenskih udeležencev Vuelte, ki so bodo privoščili zaslužen odmor, bo prvo orožje Slovenije prvi kolesar na svetu Tadej Pogačar. Uvodni nastop ga čaka v četrtek ob 16. uri na 22,4 kilometra dolgem kronometru. Pogačar se je po večtedenskem počitku po olimpijskih igrah vrnil na tekmovališča v francoskem Plouayu. Enodnevne preizkušnje tam ni končal, je pa po njegovih besedah dobro pripravljen pred naslednjim izzivom sezone – evropskim prvenstvom v Italiji.



»Vedno grem z veseljem na evropska ali svetovna prvenstva oziroma olimpijske igre. Zame je velika čast obleči slovenski dres, zato se zelo veselim nastopa na evropskem prvenstvu. Ne glede na to, kdo je v ekipi, lahko pozitivno pričakujemo razplet dirk. Treniral sem tako kronometer kot cestno dirko, ki nas čaka v nedeljo. Zraven bomo imeli Mateja Mohoriča, ki je prejšnji teden v Belgiji pokazal, kako dobro se pelje. Nekaj malega sva letos tudi skupaj trenirala, tako da se dobro poznava. Brez skrbi gremo lahko na cesto in se hrabro lotimo tekmecev,« je za Val 202 povedal Tadej Pogačar.



Na EP bo 22-letnik s Klanca pri Komendi lovil drugo kolajno. Eno je v mladinski konkurenci osvojil pred petimi leti v francoskem Plumelecu na cesti dirki. Tudi Matej Mohorič razmišlja o najvišjih mestih. Prepričan je, da ima Slovenija kljub določenemu izostanku kolesarjev dovolj konkurenčno ekipa za boj za kolajne.

Dobro pripravljen in brez pritiska

»V zadnjem času sem imel kar precej dirk. Nastopil sem v San Sebastianu, na Poljskem in v Beneluksu. Tak ritem mi ustreza; rad dirkam, nato pa se doma odpočijem in naberem novih moči. Mislim, da sem trenutno dobro pripravljen, ne čutim nobenega pritiska, zato se veselim nastopa na evropskem prvenstvu,« je dodal Mohorič.



Slovenijo bo v Trentu zastopalo 24 kolesarjev. Prvi bodo nastopili že v sredo, in sicer ob 9.15 v kronometru za mladinke Nika Bobnar in Pija Galof, pri mladincih pa Jaka Špoljar. Ob 14.30 bo na vrsti še ekipni kronometer, a brez slovenske udeležbe.



V četrtek bodo na vrsti še preostale preizkušnje v kronometru. Med mlajšimi članicami (9.15) slovenskih predstavnic ne bo, v članski konkurenci pa bo nastopila Eugenia Bujak (10.45). Med mlajšimi člani bosta nastopila Anže Skok in Nik Čemažar (14.15), med člani pa Pogačar (16.00). V vseh kategorijah se bodo merili na 22,4 km dolgi trasi.



Po evropskem prvenstvu, ki se bo končalo v nedeljo s cestno dirko na 179,2 kilometra dolgi progi s 3765 višinskimi metri, kar bi moralo ustrezati slovenski zasedbi s Pogačarjem na čelu, bo 26. septembra sledilo svetovno prvenstvo v Flandriji, oktobra pa se bo sezona za večino najboljših kolesarjev končala z dirko po Lombardiji.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: