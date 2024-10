Pogačar v kali zatrl govorice, da si pomaga s prepovedanimi sredstvi

Zaradi izjemne premoči, ki jo letos kaže Tadej Pogačar, so se v zadnjem obdobju znova okrepile govorice, da si pomaga s prepovedanimi sredstvi. Toda slovenski kolesarski zvezdnik jih je v kali zatrl.

»Zavedam se, da bo zavist vedno navzoča, toda prevlado vidimo lahko povsod – tako v športu kot v gospodarstvu. Ta lahko traja nekaj let, preden se pojavijo novi talenti,« je pojasnil svetovni prvak z nedavne cestne dirke v Zürichu, ki je letos zanesljivo v svojo korist odločil tudi tritedenski preizkušnji po Italiji in Franciji.

Kakor je pripomnil, je kolesarstvo žrtev svoje preteklosti. Ne ve, kaj bi moral narediti ta šport, da bi si povrnil zaupanje. »Morda bodo ljudje čez nekaj rodov vendarle pozabili na preteklost oziroma na to, kaj so svoj čas počeli Lance Armstrong in drugi kolesarji,« je ugibal Pogačar in pribil, da sam ne bi tvegal svojega zdravja zavoljo prepovedanih poživil.

»Zaradi dopinga zagotovo nočem nekega dne zboleti,« je 26-letni zvezdnik s Klanca pri Komendi še poudaril pred štartom današnje dirke po Lombardiji. Podobno je sicer »Pogi« razmišljal že po svojem tretjem zmagoslavju julija letos na Touru.