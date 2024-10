Ema Klinec: Želijo si delati red, vendar pa jim to ne uspeva najbolje

V nadaljevanju preberite:

Kako je vrhunska smučarska skakalka Ema Klinec zadovoljna s svojimi nastopi v letošnji veliki nagradi pod okriljem FIS, ki jo je v skupni razvrstitvi končala kot najboljša Slovenka, kakšne težave je imela zaradi tekmovalnih dresov, kako se je ujela z glavnim trenerjem Jurijem Tepešem, kako je opisala njegov način dela, glede česa ga je še posebej pohvalila, kako 26-letna članica SSK Norica Žiri vidi konkurenco, kaj je povedala o skupni zmagovalki poletne različice svetovnega pokala, Italijanki Lari Malsiner, kako gleda na mladinsko svetovno prvakinjo Tino Erzar, katere cilje bo Ema zasledovala v prihajajoči zimi, katere skakalnice so ji najljubše, kaj ji je všeč na Ljubnem, kako je, ko ni bila na treningih in tekmah, preživela letošnje poletje, s kom se je odpravila v Dolomite, kakšen vtis je nanjo zapustil Sarajevo, kaj je naredila v glavnem mestu BiH, kako daleč je s študijem, kaj je slovenska rekorderka zaupala glede pravljice, ki so jo napisali o njej ...