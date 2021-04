Pogačar velemojstrsko, začel zadnji, končal prvi

Ni se izpostavljal vetru

Tadej Pogačar (v sredini) se je prve zmage na klasičnih dirkah veselil pred Julianom Alaphilippom (levo) in Davidom Gaudujem. FOTO: Eric Lalmand/AFP

Najstarejša enodnevna dirka na svetu Liege–Bastogne–Liege je drugo leto zapored slovenska.je kot gospodar belgijske »stare dame« nasledil, ki je bil v spektakularnem šprintu močnejši od svetovnega prvakaTako kot lani se je za zmago udarilo pet kolesarjev, tokrat pa med njimi ni bilo branilca zmage Rogliča. Slovenski kapetan ekipe Jumbo Visma je zamudil odločilno selekcijo tik pod vrhom zadnjega od 11 ardenskih vzponov na tej 259,5 km dolgi preizkušnji. Na Cote de la Roche-aux-Faucons (1,3 km, 11-odstotni povprečni naklon) so 14 km pred ciljem na vso moč na pedala pritisnili Pogačar, Alaphilippe (Deceuninck Quick Step),(Movistar),(Isreal Start Up Nation) in(Groupama FDJ).Roglič je vodil lov v zasledovalni skupini, na pomoč mu je priskočil tudi(Bahrain Victorious), ki je poskušal ponoviti lanski podvig, ko je za končno 4. mesto v vratolomnem spustu ujel vodilne. Tokrat mu to ni uspelo in videli smo šprint peterice z enim Slovencem. Pogačar je svojo nalogo opravil brezhibno, tako z nogami kot z glavo. Zaradi nasprotnega vetra ni bila odločilna le surova moč, temveč tudi taktična pretkanost.Komaj 22-letni Komendčan je pokazal, da jo premore vsaj toliko ali celo več kot Alaphilippe, ki je lovil prvo francosko zmago v Liegeu po 41 letih (1980), pa tudi Valverde, ki je na svoj 41. rojstni dan lovil svojo že peto zmago na La Doyenne, s katero bi se izenačil z rekorderjem. Pogačar je bil najbolj potrpežljiv, šprint je začel z zadnjega položaja v vodilni peterici, tik za Alaphilippovim kolesom. »Loulou« je v svojem slogu eksplozivno pospešil, Pogačar je najprej izkoristil njegovo zavetrje, nato pa ga prehitel tik pred ciljno črto.Tako je Alaphilippove načrte v Liegeu drugo leto zapored prekrižal slovenski kolesar. Tokrat Pogačar, za katerega je bila to 23. zmaga v karieri, prva na klasični dirki. »Brez besed sem, zelo rad imam to dirko in zmagati proti takšnim imenom je neverjetno. Šprint sem začel zadaj, da se nisem izpostavljal vetru. Živim kolesarske sanje,« je bil v cilju vzhičen prvi mož ekipe UAE, ki je tako na najboljši način pozabila na razočaranje minulo sredo, ko njeni kolesarji zaradi pozitivnih testov na koronavirus niso smeli nastopiti na Valonski puščici, na kateri je Alaphilippe slavil zmago pred Rogličem.»Bili smo zelo razočarani, ker nismo smeli štartati, saj smo bili zelo dobro pripravljeni,bi moral braniti zmago. Nato smo se osredotočili na Liege in na srečo se je vse izšlo po naših željah. Zdaj si bom vzel nekaj časa zase in družino, nato pa se bomo lotili dela v pripravah na Tour de France,« je še povedal mladi slovenski šampion, ki je včeraj s 6. letošnjo zmago končal pomladanski del sezone. Ni še izdal, ali bo pred Tourom, ki se bo začel 26. junija v Brestu, nastopil na kriteriju Dauphine (od 30. maja do 6. julija) ali na dirki po Sloveniji (od 9. do 13. junija).Roglič (13.) in Mohorič (10.) sta končala v zasledovalni skupini 9 sekund za Pogačarjem. »Zame je šlo na začetku zaradi nasprotnega vetra prepočasi, preveč nadzorovano, in na koncu prehitro. Nisem imel najboljših nog in nisem mogel slediti najboljšim. Zadovoljen sem s sezono doslej, vedno sem bil zraven, vedno sem se boril do konca. Zdaj je čas za odmor, najprej si bom odpočil, nato me čakajo višinske priprave,« pa je črto pod pomlad, ki mu je prinesla pet zmag, potegnil Roglič, ki vztraja pri odločitvi, da do začetka Toura ne bo več dirkal.