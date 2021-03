Pogačarja do zmage loči le še kronometer

Tadej Pogačar v cilju včerajšnje, spektakularne, pete etape. FOTO: Gian Mattia D'alberto

Predzadnja etapa dirke od Tirenskega do Jadranskega morja je za nosilca modre majice, vodilnega v skupnem seštevku po šestih etapah, minila precej bolj mirno kot včerajšnja.je celo omenil, da je bila včerajšnja spektakularna etapa ena od najtežjih v njegovi dosedanji kolesarski karieri.Šesta, ravninska etapa od Castelraimonda do Lida di Ferma, je bila dolga 169 kilometrov. Minila je v znamenju šestih ubežnikov, ki so imeli vseskozi okoli štiri minute prednosti pred glavnino.(Intermarché-Wanty-Gobert),(Gazprom-RusVelo),t (Israel Start-Up Nation),(Lotto Soudal),(Movistar) in(Trek-Segafredo) so imeli danes glavno vlogo na dirki, vendar so jih vseskozi na varni razdalji nadzorovali kolesarji moštev UAE Team Emirates, Deceuninck-QuickStep, Alpecin-Fenix in Total Direct Energie, občasno so se jim pridružili tudi iz Brahrain Victoriusa.Šestdeset kilometrov pred ciljem se je zgodil hud padec.(EF Education-Nippo) je bil nepreviden in se je z vso močjo zaletel v prometni znak. K sreči je po nekaj minutni zdravniški oskrbi lahko nadaljeval z dirko.Triintrideset kilometrov pred koncem so se začeli trije zaključni krogi po okolici Lida di Ferma, sekstet je imel tri minute prednosti, začelo je dišati po obračunu za zmago med ubežniki in ne med šprinterji v glavnini.Dvajset kilometrov pred ciljem je(Bahrain Victorious) staknil defekt, moral je zamenjati kolo, kolegi iz moštva so ga počakali, saj je Landa na tretjem mestu v skupnem seštevku. Glavnina je bila v polnem diru, zato so se morali zelo potruditi, da so Lando pripeljali varno nazaj v peloton.Petnajst kilometrov pred ciljem se je peloton vdal v usodo, spustili so ubežnike naj obračunajo med sabo. Le(Groupama-FDJ) je menil drugače, sam se je pognal v lov za šestimi ubežniki. Na zadnjem vzponu, šest kilometrov pred ciljem je iz ubežniškega seksteta odpadel Latvijec(Trek-Segafredo). Že dolgo nismo videli obračuna med ubežniki. V ovinkastem, tehnično zahtevnem zaključku se je najbolje znašel(Israel Start-Up Nation) in slavil svojo prvo profesionalno zmago v karieri. Drugi je bil(Lotto Soudal) in tretji(Gazprom-RusVelo).Kolesarje jutri čaka zadnja, sedma etapa s kronometrom dolgim 10,1 kilometra. V skupnem seštevku Tadej Pogačar ostaja na prvem mestu,(Jumbo-Visma) je minuto in petnajst sekund za njim,(Bahrain Victorious), pa že za tri minute.