Pogačarja in Rogliča čaka kaos v Bretanji

Wout van Aert (levo) in Primož Roglič sta aduta Jumba Visme že v prvih etapah. FOTO: Thomas Samson/AFP

Van der Poel, Alaphilippe, van Aert …

Francozi se nadejajo, da bo prvi rumeno majico oblekel svetovni prvak Julian Alaphilippe. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

V prvi etapi Toura ni mogoče dobiti, ga je pa že mogoče izgubiti, če gre kaj hudo narobe. Pravzaprav to velja za večji del prvega tedna dirke, ki bo tokrat posebej negotov. V Bretanji ni slovitih vzponov, zato pa je obilico hribčkov in dolin ter ozkih in zavitih cest. K napetosti v karavani bo, kot kaže, prispevalo še vreme. Včerajšnji zadnji treningi so potekali v nizkih temperaturah, vetru in dežju, ki naj bi karavano spremljali tudi v naslednjih dneh.Tradicionalno so za nekaj reda v karavani na uvodni dan poskrbele krajše posamične vožnje na čas ali šprinterske etape, v katerih se je vedelo, kdo pije in kdo plača, kdo ima možnosti, da kot prvi na dirki obleče rumeno majico. Letošnji štart obeta odprt boj, v katerem lahko o etapni zmagi in prevzemu vodstva v skupnem seštevku sanja kopica kolesarjev vseh profilov. Prva, 197,8 km dolga etapa od Bresta do Landerneaua se bo končala s 3 km dolgim vzponom s povprečnim naklonom 5,7 odstotka.Ker je vseh 184 kolesarjev v karavani svežih in na vrhuncu sezonske pripravljenosti, imajo v vsaki ekipi svojo računico. Ciljni klanec bržkone ne bo dovolj težak, da bi iz igre izločil vse šprinterje, na razgibani in tehnično zahtevni trasi s šestimi gorskimi cilji, na kateri ne bo enostavno nadzirati dirko, bodo srečo bržkone poskušali tudi ubežniki. Ne nazadnje bi lahko bili v ospredju tudi najboljši hribolazci in kandidati za končni vrh v skupnem seštevku, kot stain. Morda ju zmaga in rumena majica že na začetku Toura ne bosta zanimali toliko kot to, da ne bi izgubila dragocenih sekund proti tekmecem, ki jima bodo poskušali ob vsakem obratu pedal postaviti zasedo.»Prvi dnevi bodo kaotični, nihče ne more reči, da si lahko privošči zaostanek. Vsi bodo poskušali priti v cilj z najboljšimi. Boj za prvo rumeno majico bo neizprosen, že dolgo ni bil tako odprt. Zmaga lahko vsakdo, od šprinterja do Rogliča ali Pogačarja,« živčen začetek Toura napoveduje, ki je leta 1986 kot prvi Slovenec po drugi svetovni vojni nastopil na dirki po Franciji.Napoved za jutrišnjo 2. etapo je sila podobna, dolga bo 183,5 km, v njej bo prav tako šest gorskih ciljev 3. in 4. kategorije, končala pa se bo z 2 km dolgim (povprečni naklon 6,9 odstotka) vzponom na Mûr de Bretagne.Kljub možnostim za številne kolesarje pred uvodnima etapama na papirju izstopajo trije favoriti, »sveta trojica« s klasičnih dirk v zadnjih dveh sezonah, največji nizozemski zvezdnik(Alpecin Fenix), svetovni prvak(Deceuninck Quick Step) in Rogličeva belgijska lokomotiva(Jumbo Visma).V boj za zmago se bodo poskušali vplesti v ekipah vseh štirih Slovencev na dirki. Pri Jumbu Vismi Roglič ali van Aert, pri UAE Pogačar ali, pri BikeExchangu naj bipripravil akcijo, pri Bahrainu Victoriousu pa naj bi bilzadnji pomočnik novopečenega italijanskega prvaka, ki je na kriteriju Dauphiné kazal vrhunsko formo.Iz zornega kota slovenskih zvezdnikov je tokrat bolj kot zmaga pomembno to, da oba brez padcev in občutnejših zaostankov prikolesarita v cilj. Toda obenem vemo, da predvsem Roglič rad piči že v prvi etapi …