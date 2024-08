Pogačarjevo ekipo bo okrepil Narvaez

Ekvadorski kolesar Jhonatan Narvaez bo v prihodnji sezoni dirkal za ekipo UAE Team Emirates, za katero nastopa slovenski as Tadej Pogačar. Sedemindvajsetletni član Ineos Grenadiers je z emirati podpisal dvoletno pogodbo do konca leta 2026.

Narvaez velja za zelo eksplozivnega kolesarja in specialista za spomladanske klasike in bo lahko v prihodnjih letih tudi pomagal Pogačarju v lovu na tovrstne dirke in še posebej spomenike, največje enodnevne dirke na svetu.

V karieri je 27-letnik iz Playona de San Francisca dobil 11 dirk, od tega dve na dirki po Italiji. Ekvadorec je obenem edini, ki je na letošnjem Giru ob Pogačarju nosil rožnato majico vodilnega. Slavil je v prvi etapi, ko je v sprintu trojice v Torinu ugnal drugouvrščenega Nemca Maxa Schachmanna in tretjega Pogačarja. Ta je nato zanesljivo dobil italijansko pentljo s šestimi etapnimi zmagami in prednostjo skoraj desetih minut.

Ekvadorec je po Giru nastopil na dirki po Sloveniji in v tretji etapi od Ljubljane do Nove Gorice zasedel drugo mesto za kasnejšim skupnim zmagovalcem Italijanom Giovannijem Aleottijem.

Narvaez je večkratni državni prvak na cestni dirki, v soboto pa bo nastopil tudi na olimpijski dirki. Zaradi tega je brez nastopa v Parizu ostal aktualni dobitnik zlate kolajne iz Tokia Richard Carapaz, kar je v njuni domovini povzročilo številne pomisleke.