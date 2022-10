Pogačarju trasa resnično všeč, zelo je motiviran, da dirko spet osvoji

Organizatorji dirke po Franciji (Aso) so predstavili traso 110. izvedbe največje kolesarske preizkušnje na svetu. Kolesarje čaka vsega 22 km razgibane vožnje na čas, v program pa se po 35 letih vrača vulkanski test na Puy de Dôme, po treh letih pa slovenskima asoma Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču dobro znani prelaz Loze. Prav Col de la Loze (21,5 km/7,8 %) bo del kraljevske 17. etape od Saint-Gervaisa pod Mont Blancom do gorskega letovišča v Courchevelu. Ob premiernem prečkanju prelaza Loze pred dvema letoma sta Roglič in Pogačar uprizorila zanimivo bitko, po kateri si je izkušenejši Kisovčan z dodatnimi 15 sekundami naskoka nabral skupno 57 sekund prednosti v skupnem seštevku. A to takrat ob drami na zadnjem kronometru predzadnji dan dirke ni bilo dovolj, da bi Roglič kot prvi Slovenec osvojil rumeno pentljo. To je uspelo njegovemu mlajšemu rojaku, ki je nato na Touru slavil še leta 2021, letos pa je končal le za Dancem Jonasom Vingegaardom.

Slednji je pred dnevi v intervjuju za spletni portal Cyclingnews.com dejal, da bo najverjetneje branil skupno zmago. Vprašanje pa je, ali bo tam tudi Roglič, ki je dvakrat zapovrstjo v bolečinah in predčasno končal Tour. Kar se tiče voženj na čas, bo 110. različica namenjena boljšim hribolazcem. V 16. etapi bo namreč na vrsti razgiban kronometer s ciljnim vzponom, dolgim šest kilometrov. Na sporedu bo 18. julija prihodnje leto med Passyjem in Chamblouxom (22 km). Skupaj bo na sporedu osem gorskih etap ter po šest razgibanih in sprinterskih etap. »Trasa mi je resnično všeč. Zahtevno bo že od samega začetka, saj nas prvi konec tedna čakajo etape v Baskiji. Veliko je gorskih etap, še posebej v prvem in tretjem tednu. Čeprav smo še daleč od naslednjega Toura, sem prepričan, da bo ta izdaja izjemna, zaradi česar se že veselim julija prihodnje leto. Po letošnji dirki sem zelo motiviran, da jo spet osvojim,« je v izjavi za organizatorje Toura dejal 24-letni Pogačar.

Dvakratni zmagovalec francoske pentlje na predstavitvi trase za leto 2023 v Parizu. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Začetek Toura, ki bo v skupni dolžini meril 3404 km, bo še 25. v zgodovini v tujini, drugič v Španiji. Baskija bo gostila tri etape, prvi dve 1. in 2. julija pa bosta že dovolj razgibani, da bi lahko ponudili boje med najboljšimi. Prvi pravi testi bodo na vrsti v Pirenejih. Tam kolesarje v peti in šesti etapi čakata gorski preizkušnji s ciljema v Larunsu in Cauteretsu. V Larunsu je pred dvema letoma Pogačar slavil prvo od skupno devetih etapnih zmag na Touru. Pred prvim prostim dnem pa kolesarje 9. julija v Centralnem masivu čaka vulkanski izziv z vzponom na Puy de Dôme (5,8 km/10,3 %). Tam so nazadnje kolesarji merili moči leta 1988.

Na dan Bastilje v Alpe

V drugem tednu Toura se bo nadaljevala tranzicija proti Alpam, kjer bodo morali karte razkriti vsi, ki računajo na visoko uvrstitev v skupnem seštevku. Na dan Bastilje, 14. julija, bodo kolesarji 13. etapo končali na Grand Colombierju, kjer je pred dvema letoma pred Rogličem slavil Pogačar. Dan kasneje sledi etapa z gorskim ciljem po spustu v Morzine, za konec drugega tedna pa še zahtevni vzpon na Saint-Gervais pod Mont Blancom. V zadnjem tednu po kronometru sledita kraljevska, 17. etapa in razgibana 18. Nato pa se bo karavana po peti sprinterski etapi preselila bolj na sever, kjer kolesarje v predzadnji etapi čaka še zadnji boj za sekunde z vzponom na Markstein. Kot veleva tradicija, bodo francosko pentljo sklenili na Elizejskih poljanah v Parizu.

Udeležba Primoža Rogliča na naslednjem Touru še ni dokončno potrjena. FOTO: Sebastien Nogier/Reuters

Nato pa se bo za dve leti Pariz poslovil od zaključka Toura, saj bo v olimpijskem letu prestolnica pred prevelikim logističnim zalogajem, da bi gostila dva tako velika dogodka. Leta 2024 bo cilj v Nici. Na predstavitvi sta bila sicer prisotna tudi Pogačar in njegova zaročenka, prav tako profesionalna kolesarka Urška Žigart.

Ob številnih drugih gostjah so predstavili tudi drugo žensko različico Toura, odkar se je lani izvedba vrnila v večdnevni obliki. Tako kot letos bo tudi prihodnje leto na sporedu osem etap v skupni dolžini 956 km. Nizozemka Annemiek van Vleuten bo v svoji zadnji sezoni v karieri branjenje zmage začela na dan zaključka moškega Toura, 23. julija, v Clermont-Ferrandu in končala teden dni kasneje po osmi etapi v okolici Pauja. Ključna bo predzadnja etapa s ciljem na prelazu Tourmalet (17 km/7,3 %).

Etape 110. dirke po Franciji:

1. 7. ,1. etapa: Bilbao (182 km)**

2. 7., 2. etapa: Vitoria-Gasteiz - San Sebastian (209 km)**

3. 7., 3. etapa: Amorebieta-Etxano - Bayonne (185 km)*

4. 7., 4. etapa: Dax - Nogaro (182 km)*

5. 7., 5. etapa: Pau - Laruns (165 km)***

6. 7., 6. etapa: Tarbes - Cauterets-Cambasque (145 km)***

7. 7., 7. etapa: Mont-de-Marsan - Bordeaux (170 km)*

8. 7., 8. etapa: Libourne - Limoges (201 km)**

9. 7., 9. etapa: Saint-Leonard-de-Noblat - Puy de Dôme (184 km)***

10. 7. prost dan

11. 7., 10. etapa: Vulcania - Issoire (167 km)**

12. 7., 11. etapa: Clermont-Ferrand - Moulins (180 km)*

13. 7. ,12. etapa: Roanne - Belleville-en-Beaujolais (169 km)**

14. 7., 13. etapa: Chatillon - Grand Colombier (138 km)***

15. 7., 14. etapa: Annemasse - Morzine-Portes du Soleil (152 km)***

16. 7., 15. etapa: Morzine - Saint-Gervais Mont Blanc (180 km)***

17. 7. prost dan

Trasa Tour de Francea 2023. VIR: Cyclingnews

18. 7., 16. etapa: Passy - Chambloux (22 km)****

19. 7., 17. etapa: Saint-Gervais - Courchevel (166 km)***

20. 7., 18. etapa: Moutiers - Bourg-en-Bresse (186 km)**

21. 7., 19. etapa: Moirans-en-Montagne - Poligny (173 km)*

22. 7., 20. etapa: Belfort - Le Markstein (133 km)***

23. 7., 21. etapa: Saint-Quentin-en-Yvelines - Pariz (115 km)*

Etape 2. dirke po Franciji za ženske:

23. 7., 1. etapa: Clermont-Ferrand (124 km)*

24. 7., 2. etapa: Clermont-Ferrand - Mauriac (148 km)**

25. 7., 3. etapa: Collonges-La-Rouge - Montignac-Lascaux (147 km)**

26. 7., 4. etapa: Cahors - Rodez (177 km)**

27. 7., 5. etapa: Onet-Le-Chateau - Albi (126 km)*

28. 7., 6. etapa: Albi - Blagnac (122 km)*

29. 7., 7. etapa: Lannemezan - Tourmalet (90 km)***

30. 7., 8. etapa: Pau (22 km)****

**** - kronometer *** - gorska etapa ** - razgibana etapa * - ravninska etapa