Pogi snuje popoln napad v vročih Pirenejih

V lovu na skupno zmago na dirki po Franciji bo na sporedu odločilni zadnji teden. Tokrat se bo vrhunec Toura odvijal v Pirenejih, danes pa karavano od Carcassonna do Foixa (178,5 km) čaka prva od treh tamkajšnjih etap. To bo hkrati prva od skupno štirih priložnosti, ki jo bo moral v lovu na skupno zmago izkoristiti slovenski as Tadej Pogačar.

Tour 16. etapa

Član UAE Team Emirates si je po 15. etapah nabral 2:22 minute zaostanka za vodilnim Dancem Jonasom Vingegaardoom. Petindvajsetletnik je izkoristil dan slabosti dve leti mlajšega tekmeca s Klanca pri Komendi in za zdaj trdno drži v rokah svojo prvo ter tudi premierno zmago ekipe Jumbo-Visma na dirki vseh dirk.

Kljub vsemu pa za razliko od prejšnjega tedna zahtevnih preizkušenj v gorah Vingegaard ne bo začel s popolno ekipo. Tako Primož Roglič kot Steven Kruijswijk sta zaradi poškodb predčasno končala Tour, s čimer sta zdaj ekipi vodilnih kolesarjev na dirki poravnani. Obeta se spopad šest na šest oziroma mož na moža na najbolj zahtevnih odsekih trase.

Tadej Pogačar bo napadal na vso moč. FOTO: Marco Bertorello/ AFP

Pričakovati je, da bo Pogačar že danes skušal napasti Vingegaarda in mu odščipniti nekaj sekund, s čimer bi načel samozavest trenutno najboljšega hribolazca na tej dirki.

»Precej zaostajam in videli bomo, kakšna bo taktika. Veliko je pač odvisno od nog, a če bom videl priložnost, bom napadel. Vsi smo psihično in fizično izčrpani in v treh dneh se lahko veliko zgodi. To bo odprlo tudi več možnosti za boj mož na moža,« je na spletnem druženju s sedmo silo dejal Pogačar pred odločilnimi dnevi na francoski pentlji.

Jonas Vingegaard brani rumeno majico. FOTO: Marco Bertorello/ AFP

Današnja etapa je ravno dovolj zahtevna, da bi lahko ponudila razlike med najboljšimi na zadnjem vzponu, po katerem pa nato sledi še dolg spust proti Foixu. Toda pred tem bo treba premagati zid Peguere. V celoti je klanec dolg 9,3 km s povprečnim naklonom 7,9 odstotka, pravi test pa prihaja v zadnjih 3,3 km, ko se cesta v povprečju pokonci postavi kar 12 odstotkov.

Kolesarji se bodo na pot iz Carcassonna danes podali ob 12.40, v cilju pa najboljše pričakujejo okoli 17. ure.

Po današnji etapi bosta v Pirenejih še dva zahtevna preizkusa vzdržljivosti. V 17. etapi se bo etapa končala z vzponom do Peyragudesa, v 18. etapi pa za konec sledi še zloglasni Hautacam. Pred predzadnjo etapo, 40,7 km dolgim kronometrom, bo na vrsti še tranzicijska 19. etapa.