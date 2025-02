Tudi v vetru je Pogačar iskal svojo priložnost

V četrti etapi dirke po ZAE Tadej Pogačar ni imel težav z branjenjem skupnega vodstva, v pretežno ravni etapi so ravne ceste in bočni veter predstavljali večji izziv kot vzpon v prvi polovici. Slovenski šampion le redko etape spremlja križem rok, zato je z napadom poskusil tudi tokrat.

Ekipa UAE Emirates je z dobro uigrano akcijo na široki avtocesti napadla in raztrgala glavnino v bočnem vetru. Drugi v skupnem seštevku Joshua Tarling ni bil dovolj pazljiv, porabil je veliko moči, da je skupaj z moštvenimi kolegi pri Ineosu ujel priključek s prvo skupino. A je visokorasli Britanec napad uspel odbiti in vsi favoriti so do zaključka etape prišli skupaj.

Odločal je šprint, dobil ga je Jonathan Milan, ki je prehitel Belgijca Tima Merlierja in Jasperja Philipsena. Pogačar je bil 46., končal je v času zmagovalca, nekaj mest za njim pa Luka Mezgec, ki je pripravljal šprint za Dylana Groenewegna (7.).

Jutri je v Emiratih na sporedu še ena skoraj povsem ravna etapa (344 v.m. razlike v 161 kilometrih), o končnem zmagovalcu pa bo odločal sobotni vzpon na Jebel Hafeet. Glede na včeraj prikazano formo Pogačar z branjenjem majice vodilnega ne bi smel imeti večjih težav.