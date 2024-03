Posledice padca prehude, Tratnik bo izpustil dirko po Flandriji

Svetovni prvak brez desne roke

Na stavnicah je pred nedeljsko dirko po Flandriji visoko kotiral tudi Jasper Philipsen, na štartu pa ga ne bo. Pri Alpecin Deceunincku so se odločili, da se Philipsen raje osredotočil na Scheldeprijs in kasneje na Pariz - Roubaix. Philipsen bi na vzponih Flandrije težko sledil najhitrejšim, bi pa bil zanimiva opcija, če bi šel v enega od zgodnih pobegov in tako razbremenil ekipo svetovnega prvaka. Namesto njega bo Mathieuju van der Poelu pomagal Gianni Vermersch.