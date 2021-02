Pred Pogačarjem zahtevna etapa z vzponom na Džabel Džajs

Yates z zvezdniško ekipo lovi rdečo majico

Kolesarje na dirki po Združenih arabskih emiratih danes čaka še druga gorska etapa od Fudžajre do Džabel Džajsa (170 km).Vodstvo v skupnem seštevku brani slovenski kolesarski zvezdnik, ki ima 43 sekund prednosti pred Britancem, medtem ko tretji Portugaleczaostaja minuto in tri sekunde.Pot bo kolesarje v peti od sedmih etap, zadnji dve bosta ravninski, vodila od pristanišča v Fudžajri do gorskega cilja na 1489 m nadmorske višine. Zadnji vzpon je sicer dolg več kot 21 kilometrov, povprečni naklon pa je malce nad petimi odstotki.Na vrh Džabel Džajsa je leta 2019 prvi pripeljal še en slovenski zvezdnik, ki je takrat v sprintu manjše skupine favoritov ugnal vse tekmece in si zagotovil skupno zmago. Tokrat je v podobnem položaju Pogačar, ki je dobil prvo od dveh gorskih etap na dirki po ZAE in mora le še ubraniti napade najbližjih zasledovalcev.»Etapa bo izjemno zahtevna, vsi vemo, kako močan je Adam Yates, zato upam, da bom imel spet dobre noge,« je v včerajšnji napovedi etape dejal Pogačar.Član domače ekipe UAE Team Emirates bo tudi tokrat bržčas bil tesen dvoboj z Adamom Yatesom, ki je v torek na Džabel Hafit prikazal zavidljivo raven forme. Oba sta bila precej premočna za tekmece, zato tudi tokrat ni pričakovati da bi se lahko še kdo vključil v boj za skupno zmago.Pogačar bo imel ob sebi zvestega pomočnika, tudi moštvo pa je letos v primerjavi s prejšnjimi nekoliko okrepljeno. Yates bo imel v zaledju še več moči z zvezdniško ekipo Ineos Grenadiers, s katero bo skušal pritisniti na Pogačarja in mu odvzeti rdečo majico vodilnega.Etapa se bo začela ob 9.05 zjutraj, v cilju pa kolesarje pričakujejo okoli 13.45. Dirka po ZAE se bo zaključila v soboto, 27. februarja.