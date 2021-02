Bennettu šprinterski obračun, Pogačar še v rdečem

Sam Bennet je bil najmočnejši v šprintu. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP



Jutri na Džebel Džajs

Najdaljša etapa dirke po ZAE je bila tudi najbolj mirna doslej za(UAE), ki je na 208 km dolgi preizkušnji brez težav ubranil vodstvo v skupnem seštevku. V 4. etapi so na svoj račun prišli najboljši šprinterji na svetu, najbolj brutalno pa je v zadnjih metrih pospešil Irec(Deceuninck Quick Step).Sama zveneča imena letos zmagujejo na dirki po ZAE. Vetrovno uvodno etapo je dobil zmagovalec lanske dirke po Flandriji(Alpecin Fenix), v vožnji na čas v 2. etapi je bil najboljši svetovni prvak(Ineos), gorsko 3. etapo je dobil lanski zmagovalec Toura Pogačar, šprinterski obračun v 4. etapi pa je pripadel prvemu šprinterju lanske dirke po Franciji Bennettu.Ko je do konca pritisnil na pedala(Jumbo Visma) in(Lotto Soudal) nista imela možnosti. Najboljši slovenski šprinter(BikeExchange) to pot ni šprintal, temveč je pripravil zaključno akcijo za moštvenega kolega, ki je zasedel 10. mesto.Pogačar si je po razburljivih uvodnih dneh lahko privoščil miren dan v rdeči majici. Njegovi pomočniki iz ekipe UAE zna čelu so porkbeli za to, da je varno prikolesaril do 3 km do cilja, ko morebiten padec ne bi pomenil izgube časa v skupnem seštevku. Komendčan pa je brez težav prikolesaril v cilj na 20. mestu in obdržal 43 sekund prednosti pred(Ineos) in 1:03 pred(Deceuninck Quick Step). Mezgec je etapo končal na 91. mestu, Polanc pa na 98. mestu.»Za nami je vroč in dolg dan v sedlu. Mislim, da smo vsi nekoliko čutili posledice 3. etape. Danes je bilo vzdušje bolj sproščeno, vendar je bil kljub temu finiš izjemno hiter. Škoda, da našemu šprinterjuni uspelo zmagati, vendar bomo imeli jutri še eno priložnost. Etapa bo izjemno zahtevna, vsi vemo, kako močan je Adam Yates, zato upam, da bom imel spet dobre noge,« je povedal Pogačar, ki ga jutri čaka bržkone že odločilna etapa dirke, ki se bo končala na vrhu 21,5 km dolgega vzpona na Džebel Džajs, na katerem je predlani zmago slavil