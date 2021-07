Devetnajsta etapa se je začela s hudim padcem v glavnini

Spremljamo v živo

Dvojec, po katerem se bomo najbolj spominjali letošnjega Toura. FOTO: Thomas Samson Afp

Povprečna hitrost je 50 km/h! Po 18. etapah, še vedno izredna povprečna hitrost!Ubežniki imajo že 4:17 prednosti. Glavnino vlečeta moštvi Alpecin-Fenix in DSM, njuna šprinterja Jasper Philipsen in Cees Bol še nista opravila svoje naloge na letošnji dirki.je spet v begu. Glavnina zaostaja 2:10.in Wilco Kelderman sta tudi že v glavnini.Ubežniki bežijo na vso moč, v pelotonu pa poteka razprava; Pogačar ustavlja peloton, ker nekaj kolesarjev se po padcu še ni priključilo glavnini., Rutsch, Clarke, Zimmermann, Bonnamour in Mohorič bežijo!Padlo je zelo veliko kolesarjev, vsaj 40, vendar kot kaže vsi nadaljujejo.Je danes priložnost, da Cavendish prehiti velikega Merckxa?Dirka se je začela ... z napadi, kakopak. Andre Greipel danes praznuje 39. rojstni dan. Masovni padec! Veliko kolesarjev je na tleh!(Israel-Start Up-Nation) in Miguel Angel Lopez (Movistar) sta odstopila iz dirke!Zaprta vožnja je dolga 4,4 km.19. etapa se je začela z rumenim Pogačarjem na čelu. Njegova prednost je 5:45 pred Dancem Vingegaardom, največjim presenečenjem letošnjega Toura.***Ravninska etapa od Mourenxa do Libourneja je dolga 203 kilometrov. Samo en gorski cilj 4. kategorije je že v uvodnih kilometrih etape. Skoraj idealno za pobeg večje skupine kolesarjev.Šprinterske ekipe bodo prav gotovo poskrbele, da beg ne pride čisto do cilja.bo danes prav gotovo glavni igralec, v katerega bodo uprte vse oči. Danes lahko po številu zmag na Touru prehiti celo velikega. Trenutno sta izenačena na 34.bo moral biti previden, marsikaj se še lahko zgodi, na varnem bo šele jutri po drugem kronometru na tej dirki.je objavil boj do zadnjega metra tega Toura in prav gotovo ga tudi danes lahko pričakujemo v begu.pa je še vedno senca