Primož Roglič z zahtevno misijo v kraljevski etapi

Danes bo na sporedu zadnja etapa 61. dirke po Baskiji od Eibarja do Arrateja v dolžini 135,7 km. Lani je prav ta etapa slovenskemu asu Primožu Rogliču (Jumbo-Visma) prinesla skupno zmago, tokrat pa je pred zahtevno nalogo, saj v skupnem seštevku na osmem mestu zaostaja 1:05 minute za vodilnim.

Preberite tudi: Analiza dosedanjih etap na dirki po Baskiji

Vrh razpredelnice po petih etapah in petkovem napadu zaseda Belgijec Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). Ciljno črto je 22-letnik v petek prečkal kot tretji, v skupnem seštevku pa ima dve sekundi naskoka pred Kolumbijcem Danielom Martinezom iz moštva Ineos Grenadiers.

Izjemno majhne razlike na vrhu

Razlike so tudi naprej zelo majhne; tretji je domačin iz Baskije, Španec Jon Izagirre (Cofidis), ki zaostaja 21 sekund. Še sekundo več zaostanka imata četrti Rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) in peti Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Rogličev moštveni kolega Vingegaard na šestem mestu zaostaja 29 sekund.

Roglič je v petek po 19. mestu organizatorjem dirke dejal, da se je načrt moštva izšel, čeprav ni bil videti kot dobri stari Kisovčan z lanske dirke po Baskiji. Takrat je prav v zadnji etapi od Eibarja do Arrateja Roglič z napadom in kasnejšim drugim mestom dobil dirko po Baskiji, potem ko je taktično ukanil moštvo UAE Team Emirates na čelu s takrat vodilnim Američanom Brandonom McNultyjem in favoritom za skupno zmago Tadejem Pogačarjem.

Tokrat bo naloga za Rogliča precej težja, saj ima pred sabo več kolesarjev, ki so v zelo dobri formi. Na dirki nastopata še dva Slovenca, Jan Polanc (UAE Team Emirates) je skupno 39., Domen Novak (Bahrain-Victorious) pa 54.