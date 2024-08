Brez panike, Primož Roglič ima še vedno vse pod nadzorom

V nadaljevanju preberite:

Primožu Rogliču bomo privoščili popoln počitek, so iz njegove ekipe Red Bull Bora Hansgrohe sporočili ob poizvedbi, ali bo, kot je to običajno ob dnevih premora na tritedenskih dirkah, za nekaj minut na voljo novinarjem. Po tem, kar je skupaj s tekmeci prestal v minulih devetih dneh, je to tudi razumljivo. Tako zahtevne dirke, kot je letošnja Vuelta, morda nismo spremljali še nikoli. V prvem tednu pa smo Rogliča videli, kako je zmagoval, in tudi, kako se je reševal iz težav, kljub katerim ostaja v boju za rdečo majico v Madridu.

»Težko je nadzirati to dirko, tega ne zmorejo ne Rogličeva ne druge ekipe. Primož ima eno od boljših moštev na Vuelti, glede na to, da niso vedeli, kako mu bo šlo po poškodbi na Touru, so v njem pametno zastavili svojo strategijo. Pokazali so, da so dobri, da se zmorejo boriti za vrh, nato pa pobudo prepustili drugim. Primož je videl, da je dovolj močan, zdaj mora počakati na prave priložnosti,« je delo »rdečih bikov« in njihovega slovenskega kapetana ocenil trikratni kolesarski olimpijec Bojan Ropret.