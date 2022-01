Primož Roglič še vedno lahko dobi Tour

V nadaljevanju preberite:

Slovensko kolesarstvo niza zgodovinske sezone, v katerih Primož Roglič in Tadej Pogačar letvico dvigata vse višje. V tekmovalnem letu 2021 se jima je pri doseganju vrhunskih rezultatov pridružil tudi Matej Mohorič in dobili smo najboljšo slovensko sezono doslej z dvema zmagama na tritedenskih dirkah, po dvema osvojenima spomenikoma in olimpijskima kolajnama ter devetimi etapnimi uspehi na grand tourih. Je kaj podobnega mogoče ponoviti v letu 2022? Zakaj pa ne, pravi Martin Hvastija, nekdanji poklicni kolesar in sedanji direktor slovenskih reprezentanc.