Primož Roglič z Jumbo Vismo vse do leta 2025

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo še lep čas nosil črno-rumene barve Jumba Visme. Kisovčan je pogodbo s svojimi nizozemskimi delodajalci podaljšal do konca sezone 2025.

Vodstvo moštva je pričakovano novico objavilo ob koncu prvih skupnih priprav za novo sezono v Gironi. Rogličeva dosedanja pogodba (nazadnje jo je podaljšal leta 2019) je veljala do konca sezone 2023, ob današnjem podaljšanju pa bo staž pri Jumbu Vismi zaokrožil na desetletje. K tej zasedbi je Roglič namreč iz Adrie Mobil prestopil po sezoni 2015.

»Z ekipo sem rasel vse, odkar sem se ji pridružil leta 2016. Imamo že kar nekaj skupne zgodovine, na katero sem zelo ponosen. V svetovni seriji sem debitiral v že kar zrelih letih. Morda se je vse skupaj na videz zdelo enostavno in najlepši trenutki vedno prvi pridejo na plano, vendar ni bilo vedno lahko. Kljub vsemu pa so se pri meni in mojem razvoju stvari odvijale hitro. Za lepe trenutke nisem odgovoren le sam, uspelo mi je skupaj z moštvenimi kolegi in našim osebjem. Izjemno je, da bom del te ekipe tudi v prihajajočih letih,« je za spletno stran Jumba Visme povedal Rogla.

Več sledi.