Prva gorska preizkušnja za vrnitev Rogličeve rdeče majice

Ob taki številki višinskih metrov z ušesi zastrižejo tudi taki kolesarji, kot je Primož Roglič. To je kot bi šli petkrat čez Vršič ali opravili polovico popularnega everestinga.

Seveda bodo morali vse te višinske metre premagati na 181 kilometrov dolgi progi od Bilbaua, kjer je bil včeraj cilj etape, do vrha gore Pico Jano.

Pico Jano je zaključni klanec današnje 6. etape. Klanec je dolg 12,6 kilometra s povprečnim 6,6-odstotnim naklonom. Trije klanci so danes pred kolesarji. Prvi se začne na 69. kilometru in sodi v 2. kategorijo. Drugi se začne na 139. kilometru in sodi v 1. kategorijo. Zadnji je prav tako 1. kategorije in se začne 12,6 km pred ciljem.

Etapa bo dobro premešala vrstni red v skupnem seštevku. Pričakujemo, da si bo Roglič danes priboril rdečo majico nazaj. Včeraj smo bili priča, da se niso preveč trudili, kajti vse misli so bile že usmerjene v današnjo prvo pravo gorsko etapo.

Napovedi so različne. Po ugotavljanju in spremljanju mnenj ter lastnem prepričanju lahko napišemo, da večina pelotona verjame, da je Primož Roglič tudi letos nepremagljiv, med njimi pa so tudi dvomljivci, ki po tihem upajo, da pa letos le ne bo kos tritedenski preizkušnji.

Po videnem v četrti etapi še ne moremo stoodstotno sklepati, da je Primož tisti pravi. Njegove izjave v cilju so bile čudne, dejal je, da je začutil dobre noge in jih je izkoristil za zmago, svojo deseto etapno na Vuelti. Vendar naj bi se Primož pred Tourom zavedal, da je trošenje moči na tritedenski dirki lahko dvorezen meč, ampak kot kaže na Vuelto tega prepričanja ni prenesel.

Mogoče je tako bolje, stari dobri Primož Roglič je še vedno lačen zmag, in ko ima dobre noge, nikoli ne izpusti priložnosti za zmago. Kdo bo danes napadal? Moštvo Ineosa je edino, ki se Rogliča lahko loti taktično, tako kot so se jumbovci na Touru lotili Pogačarja.

Nobeno drugo moštvo na Vuelti nima tako dobrih kolesarjev, ki bi lahko Rogliča napadali načrtno, lahko samo izkoristijo mogoč trenutek neprevidnosti ali slabosti. Najbrž pa bomo v današnji etapi spet gledali skupino ubežnikov, ki pa bodo težko uspeli priti v cilj pred glavnino.

Marc Soler (UAE) je s solo akcijo zmagal na 5. etapi. FOTO: Ander Gillenea Afp

V glavnini se bodo favoriti tipali in ogledovali vse do zaključnega klanca. Malo verjetno je, da bo kdo tako pogumen in bo hotel presenetiti z begom od daleč. Niti Remco Evenepoel ne, ker je še prezgodaj. Ali pač, pri Remcu se nikoli ne ve.

Danes mora opravičiti hvalo svojega trenerja Patricka Lefevreja, ki je pred mesecem trdil, da je Remco zdaj povsem drug kolesar, ki ga je nemogoče premagati. V četrti etapi ni bil videti prepričljiv.

6. etapa je prva gorska etapa na letošnji Vuelti. FOTO: Lavuelta.es

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri