Prva pirenejska runda je pripadla Vingegaardu

Kolesarski svet tri pirenejske dneve Toura spremlja kot dvoboj dveh boksarskih težkokategornikov za pas svetovnega prvaka – Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja. Prva runda je v 16. etapi pripadla Dancu, ki ga je na vzponu na Port de Lers Slovenec, ki želi nadoknaditi zaostanek 2:22, napadel brez uspeha. Za nameček se je izkazalo, da Jumbo Visma kljub izgubi Primoža Rogliča in Stevena Kruijswijka še vedno deluje bolj kompaktno kot moštvu UAE. To pa ne pomeni, da dvakratni šampion Toura s Klanca pri Komendi v naslednjih dneh ne bo poskušal znova in znova.