Razpoloženi Tratnik na andaluzijskem makadamu znova na stopničkah

Na 3. izvedbi Clasice Jaen (1.1), kjer je lani slavil Tadej Pogačar, je bil tokrat zelo uspešen Jan Tratnik in nadaljeval z dobrimi predstavami na uvodu v sezono. Dirka je zasnovana po zgledu italijanske klasike Strade Bianche, v zaključku dirke so kolesarje čakali štirje makadamski odseki, moralo bi jih biti 6, a so dva zaradi močnega dežja izpustili.

Izkazal se je španski državni prvak Oier Lazkano, ki je iz prvega pobega dneva zdržal v ospredju vse do ciljne črte. V Andaluziji je po servisnih poteh med nasadi oljk Tratnik dirkal zelo dobro, kapetan Visme Lease a bike je bil Wout van Aert, a je na prvem makadamskem odseku počil gumo in ostal brez možnosti. Tratnik in Sepp Kuss sta dobila proste roke in dirkala dobro, po napadih Tratnika sta v zasledovalni skupinici ob paru Visme ostala še Tim Wellens (UAE) in Bastien Tronchon (Decathlon), kar na koncu ni bilo dovolj, da bi ujeli Lazkana, ki je zadržal pol minute naskoka.

Za lov odgovorni pri UAE in Ineosu

»Kapetan ekipe je bil Wout, želeli smo mu pomagati, midva s Seppom bi morala pokrivati napade. Žal je Wout imel defekt na prvem makadamskem odseku, s Seppom sva ostala spredaj in čakala, če mu bo uspelo ujeti priključek, žal je bil tokrat prekratek. Dal nama je zeleno luč da dirkava zase, na koncu sva bila s Seppom sama od naše ekipe spredaj, dirkala sva dobro,« je v prvi izjavi dirko opisal Tratnik.

FOTO: Decathlon AG2r

Če bi lov na Lazkana s polno močjo začeli nekoliko prej, bi se morda končalo drugače, a Tratnik nič ne obžaluje: »S Seppom sva bila le dva, ekipi UAE in Ineosa sta imeli po pet kolesarjev, zato lovljenje ni bila najina odgovornost, poleg tega sva čakala na Wouta, če mu bo uspelo ujeti priključek.«

V šprintu je Slovenca ugnal le Tronchon in Tratnik je dirko končal na 3. mestu, za kar je prejel novih 70 UCI točk.