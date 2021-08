Rdeča majica bo na Estončevih plečih najbrž do 7. etape

Rein Taaramae si je včeraj res zaslužil rdečo majico. FOTO: Ander Gillenea Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Vedno težko napišemo, da bo nekdo na dirki počival, vendar tako nekako se izražamo v kolesarskem jeziku, ko je na sporedu ravninska etapa na kateri niti vetra ne pričakujejo. Seveda je to dan počitka v narekovajih, samo za tiste kolesarje, ki so na dirko prišli zaradi končne uvrstitve.Četrta etapa od El Burgo de Osma do Moline de Aragon je dolga 164 kilometrov in je označena kot ravninska. Ne ciljno ne startno mesto še ni gostilo Vuelte. Trasa je tako ravna, da ni niti enega gorskega cilja, le en leteči cilj pa je na 101. kilometru. Vseeno je to etapa, ki je najbolj zanimiva barouderjem, torej ubežnikom brez razloga, ki poskušajo srečo s pobegom od samega začetka.Od Slovencev bo imel spet največ dela, ki bo moral zmago v etapi servirati klubskemu sprinterju, hkrati pa se sprašujemo, do kdaj bo ta taktika trajala v ekipi Bike Excange, saj je letos že več kot očitno, da Lukov varovanec ne more in ne more prvi prečkati ciljne črte.Prav tako bo imel obilico dela tudi, saj je tudi vodonoša v svoji ekipi.ima proste noge, zato ga lahko pričakujemo v kakem pobegu.pa ima eno samo nalogo; priti skozi etapo varno in zanesljivo, kajti pričakovati je, da do sedme etape nihče ne bo mogel iz rdeče majice sleči prekaljenega Estonca, včerajšnjega zmagovalca tretje etapeReinu zagotovo zelo privoščimo rdečo majico. Prikupil se nam je leta 2016, ko je zmagal na dirki po Sloveniji.