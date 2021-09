Roglič bo pomagač, Van Aert favorit številka ena

Favoriti so Slovenci in ostali

S spremljanjem v živo začnemo ob 10:30

Belgija je prestolnica svetovnega kolesarstva. Država, v kateri še zdaj ni jasno ali je kolesarstvo ali nogomet šport številka ena. Država, ki je dala največjega, najboljšega kolesarja vseh časov, in kot kaže, bo ta dobil svojega naslednika. Končno, lahko rečemo, kajti Belgijci si to res zaslužijo.Danes naj bi se ob progi zbralo skoraj milijon ljudi. Toliko smo jih videli le na Touru leta 2004 v 16. etapi, ko je bil kronometer na Alpe d'Huez. Ampak, kronometer je bil dolg le 16 kilometrov, današnja dirka pa 268.Dirka za svetovno prvenstvo poteka od Anwerpa do Leuvena, 2550 višinskih metrov v 268.3-kilometrih. Proga je zavita kot črevo, nalašč trasirana za Belgijce, ki so takih dirk najbolj vajeni. Nekateri so traso poimenovali šprinterska Flandrija, kajti posuta je z 42. kratkimi in strmimi klanci, največja ovira pa so ozke ceste z ostrimi ovinki, ki kolesarja vsakič prisilijo šprintati, pospeševati skoraj iz ničle do maksimalne hitrosti. Matej Mohorič je pred štartom dejal, da bodo morali na celi dirki narediti 100 pospeševanj samo zaradi ovinkov in še enkrat toliko vsaj zaradi dirke same.Dirkači bodo štartali na Grote Marktu, po ravnini se bodo podali v prva dva kroga s štirimi klanci po Leuvenu. Pred zaključkom leuvenskih krogih gredo na flandrijskega, na katerem je 6 klancev. Najtežji je 550 metrov dolg klanec Moskestraat, ki ga poznamo z dirke Brabantska puščica. Dirka se še enkrat vrne na leuvenski krog in spet nazaj na flandrijskega in na koncu spet dvakrat čez Leuven. Klanci Keizersberg, Decouxlaan, Wijnpers in Sint Antoniusberg so pravzaprav »rampe«, ki bodo zredčile že zredčene vrste. Cilj je na »lažni« ravnini Geldenaaksevesta.Slovenska reprezentanca ima med osmimi kolesarji vsaj pet takih, ki danes lahko zmagajo. Prvo ime je, potemje včeraj izjavil, da bo pomagač najboljšemu Slovencu med dirko.je tihi favorit,je lahko presenečenje,pa napadalec iz ozadja. Ostaneta šein, ki bosta najverjetnejša pomagača v prvem delu dirke, ko bo najhuje, ko to ne bo dirka, ampak boj za položaje v ospredju. To je račun brez krčmarja, krčmarji pa so Belgijci. Favorit številka ena na letošnji dirki za svetovno prvenstvo je Belgijec. Mali, bo njegov prvi pomagač, vendar vsi pričakujemo, da se bo med dirko prelevil v favorita za zmago pri rosnih 21. letih. Tak je in iz svoje kože najbrž tudi danes ne bo mogel.In spet je, ampak; Belgijci so favoriti, vendar so Italijani tudi. Na letošnjem svetovnem prvenstvu smo videli, da so v izvrstni formi, imajo že 4 medalje, čakajo na najpomembnejšo. Francozi imajo spet, ki pravi, da ne bo predal mavrične majice. Nizozemci imajoki noče videti Van Aerta v mavrični majici. Britanci verjamejo v, Danci v. Španci računajo na presenečenje,i je v izvrstni formi in Poljska je zrela za še en naslov. O Avstralcune bomo več ugibali, nikoli več, razen, da je danes naš prvi favorit ... Danes ne bodo odločale noge, danes bo sreča glavni dirkač na dirki.