Presenečenje britanskega najstnika, Roglič zmrzoval

Britanski najstnik James Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) je v spektakularnem finišu v svojo korist odločil uvodno etapo kolesarske dirke po Kataloniji. Nekaj metrov pred ciljem je prehitel Avstralca Tiborja Del Grossa (Alpecin-Deceuninck), ki je imel na zadnjem kratkem vzponu lepo prednost, vendar mu je v zadnjih metrih povsem zmanjkalo moči.

Sedemetapna dirka, ki jo je lani dobil Tadej Pogačar, a ga tokrat ni na štartu, se je začela v slabem vremenu. Dež in nizke temperature na Costa Bravi so ovirale kolesarje večino preizkušnje, dolge 178,6 kilometra. V izjemno zanimivem finišu je 19-letni Brennan, ki se je pred dnevi veselil zmage na dirki za VN Denain v Franciji, v zadnjih 100 metrih nadomestil dvajset metrov zaostanka in hkrati odbil napad Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck), ki je osvojil drugo mesto.

James Matthew Brennan se je takole veselil zmage na današnji etapi dirke po Kataloniji. FOTO: Josep Lago/AFP

Roglič med glavnimi favoriti

Slovenski šampion Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki ob Juanu Ayusu, članu UAE Team Emirates-XRG, velja za glavnega kandidata za končno zmago, je v cilj prikolesaril kot 15., v skupni razvrstitvi pa je na petem mestu.

Za Rogliča bodo glavne etape tretja, četrta in šesta, ki se bodo vse končale z vzponom, a tudi zadnja etapa, tradicionalna v Barceloni s številnimi prečkanji Montjuica, še ponuja priložnost za premike v skupni razvrstitvi. Jutri bi lahko na svoj račun prišli redki šprinterji na dirki.

Ob Kisovčanu po Kataloniji dirkajo še štirje Slovenci. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je z več kot dvema minutama zaostanka zasedel 52. mesto, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je zaostal za pet minut in 40 sekund (96.), Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) in Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) pa sta se v cilj pripeljala povsem na repu (+ 13:13).