Rogličev črni dan na dirki

Zadnja, osma etapa je bila še dodatno skrajšana, zaradi slabe epidemiološke slike v Nici. Dolga je bila zgolj 92,5 kilometra. Namesto šestih klancev so jih morali premagati pol manj. Vseeno smo videli eno največjih dram na dveh kolesih v zadnjih nekaj letih. V glavni vlogi je bil žal Primož Roglič.



Že v uvodnih kilometrih je imel drugouvrščeni Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) težave s kolesom. V nepravem času, kajti v ospredju pelotona se je že trgalo- Nastala je prva ubežniška skupina. Glavnina je že na prvem klancu razpadla na več manjših skupin. Schachmannu so popravili kolo in hitro je ujel glavnino.



Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Sergio Henao (Qhubeka Assos), Quentin Pacher (B&B Hotels), Dorion Godon (AG2R Citroën), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) so bežali pred rumeno majico.



Potem se je zgodil padec v katerega je bil vpleten tudi Roglič. Hud padec, vendar je nadaljeval in po nekaj kilometrih je ves krvav dohitel glavnino. Vendar miru zanj še zdaleč ni bilo. Ubežnike so ujeli, napadi pa so se vrstili drug za drugim. Naenkrat se je peloton spet prepolovil in v drugi polovici je Roglič ostal sam. Kaj je počel na repu pelotona, nam ni uspelo izvedeti. Kazalo je, da bo le uspel priključiti, a glavnina je zavohala kri Primoža Rogliča. Bora Hansgrohe z Maxom Schachmannom na čelu je močno pospešila. Roglič je ostal sam.



Dvajset kilometrov pred ciljem so bili na cesti štirje ubežniki, za njim ostanki glavnine in za glavnino Primož Roglič. Drama je postajala tragedija. Deset kilometrov pred ciljem so ubežnike ujeli, Roglič je virtualno v skupnem seštevku za Schachmannom zaostajal že za 40 sekund. Sledil je 2,2 kilometra dolg klanec. Roglič je lovil popolnoma sam. Zmanjkalo mu je moči, Bora Hansgorhe in Astana sta spredaj navijala tempo. Nemogoče jih je bilo dohiteti. Roglič je prehiteval odpadle iz pelotona, nihče mu ni nudil pomoči. Danes je umrl tudi kolesarski fair-play. V virtualnem skupnem seštevku je sedem kilometrov pred ciljem zdrsnil na tretje mesto. Pet kilometrov pred ciljem je virtualno padel z odra za zmagovalce. Še enkrat bi kmalu padel štiri kilometre pred ciljem. Dan, ki se ga bomo Roglič in vsi ljubitelji kolesarstva spominjali za vselej.



Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) je ponovil lansko zmago na dirki Pariz-Nica. Primož Roglič je v cilj prispel tri minute za Schachmannom in izgubil zmago na dirki na kateri je slavil v treh etapah in pokazal, da je številka ena na svetu. Kakšna smola za Roglo! Magnus Cort (EF-Nippo) je zmagovalec zadnje, osme etape dirke proti soncu.​



Končni vrstni red (8/8)

1. Maximilian Schachmann (Nem/Bora-hansgrohe) 28:49:51

2. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana) 0:19

3. Ion Izagirre Insausti (Špa/Astana) 0:23

4. Lucas Hamilton (Avs/Team BikeExchange) 0:41

5. Tiesj Benoot (Bel/Team DSM) 0:42

6. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 1:14

7. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 1:18

8. Matteo Jorgenson (ZDA/Movistar) 1:29

9. Aurelien Paret Peintre (Ag2r Citroen) 1:31

10. Gino Mäder (Švi/Bahrain Victorious) 1:32

...

15. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:16

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: