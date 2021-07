Sagana zaradi operacije kolena ne bo v Tokio

Slovaški kolesarski zvezdnik Peter Sagan, ki so mu v ponedeljek uspešno operirali koleno, je odpovedal olimpijski nastop v Tokiu, je danes sporočil slovaški olimpijski komite. Trikratni svetovni prvak je poseg v Monaku v ponedeljek sicer dobro prestal in namerava kmalu spet začeti trenirati, a bo vendarle moral izpustiti bližnje olimpijske igre na Japonskem.



Sagan je zaradi poškodbe moral predčasno končati letošnjo dirko po Franciji, potem ko se je zaradi težav s kolenom odpovedal nastopu pred 12. etapo. Za operacijo pa so se v njegovi ekipi odločili, ker je imel 31-letni Sagan po padcu v tretji etapi kljub zdravniški oskrbi kolena vse večje težave.



»Po umiku z dirke po Franciji je šel Peter Sagan na operativni poseg. Poškodba ni prizadela sklepa, toda operacija in posledično okrevanje pomenita, da Sagan ne bo mogel potovati v Tokio,« so sporočili iz slovaškega olimpijskega komiteja. Sagan na OI sicer ni tako uspešen kot na SP, kjer ima tri naslove prvaka: v Londonu 2012 je bil 34. na cestni dirki, leta 2016 v Riu pa se je preizkusil še v gorskem kolesarstvu in v krosu zasedel 35. mesto.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: