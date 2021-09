Sanjski zaključek kariere za Tonyja Martina

Na sredini 44,5 km dolgi trasi so Nemci s časom 50:49 minute ugnali drugouvrščeno Nizozemsko (+0:12) in tretjeuvrščeno Italijo (+0:37). V nemški zasedbi je tako kariero z zlato kolajno na sanjski način končal večkratni svetovni prvak Tony Martin.



Martin je osvojil peti naslov na SP, štirikrat je bil pred tem najboljši v posamični vožnji na čas v letih 2011, 2012, 2013 in 2016.

Moška nemška zasedba (Martin, Nikias Arndt, Max Walscheid) je bila po polovici preizkušnje 20 sekund počasnejša od vodilne Italije, Nizozemci pa so zaostali 42 sekund. Nemke Lisa Brennauer, Lisa Klein in Mieke Kröger so nato zlahka prehitele Italijo ter zadržale napad favoriziranega ženskega dela nizozemske ekipe za zlato kolajno. V boju za tretje mesto je za vsega pet stotink sekunde Italija ugnala Švico. Slovenske izbrane vrste ni bilo na startu.



Prvič je bilo tekmovanje v mešani ekipni preizkušnji v vožnji na čas izpeljano v Yorkshiru pred dvema letoma, ko je slavila Nizozemska pred Nemčijo in Veliko Britanijo. Lani v italijanski Imoli zaradi covida-19 ter posledično okrnjenega sporeda SP ekipne preizkušnje niso organizirali. Mešana ekipna vožnja na čas bo sicer na sporedu olimpijskih iger čez tri leta v Parizu.

Po dnevu premora bodo v Flandriji na vrsti še cestne preizkušnje z nedeljskim vrhuncem, moško cestno dirko z močno slovensko zasedbo.



Izidi:



Mešani ekipni kronometer, Knokke–Heist–Brugge (44,5 km):

1. Nemčija 50:49

2. Nizozemska + 0:12

3. Italija 0:37

4. Švica isti čas

5. Velika Britanija 0:55

6. Danska 1:16

7. Belgija 1:21

8. ZDA 2:09

9. Francija 2:51

10. Poljska 3:23

...

