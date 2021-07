Še zadnja visoka ovira: Tourmalet

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30

Zadnja gorska etapa od Paua do Luz Ardidena je dolga le 129,7 kilometra s 3555 višinskimi metri, dvema gorskima ciljema 4. kategorije in dvema HC težavnostne kategorije.Ampak, to je tista etapa, ki smo jo čakali ves Tour. Vedno, ko je na Touru Tourmalet, vedno komaj čakamo to etapo. Dočakali smo jo v današnji 18. etapi dirke po Franciji. Tourmalet je oče vseh klancev na Touru. To je prvi klanec oz. prelaz, ki je bil sploh uvrščen na Touru, daljnega leta 1910.Zaradi neprimerne opreme koles in kolesarjev, med leti 1903, ko je bil prvi Tour in 1910, na dirki ni bilo Alpskih ali Pirenejskih prelazov. In potem se je zgodilo leta 1910, prvi ga je prečkal Francoz Octave Lapize. Pešačil je čez s kolesom ob sebi. Pešačil je in vpil: »Vous êtes des assassins! Oui, des assassins!« (»Vi ste morilci! Ja, morilci!«). Tudi danes bi znal kdo kaj podobnega vpiti. Mogoče celo, nosilec zelene majice. Mark trpi najhujše muke v svoji dolgi karieri in komaj krmari med metlo dirke in časovno zaporo. Tudi danes bo moral stalno imeti izračun na pedalih, če bo hotel v nedeljo do Pariza.​Kratka in eksplozivna etapa bo nevarna, bo prav gotovo za gledalce prava poslastica, za tekmovalce pa zadnja ogromna muka na letošnji dirki. Kdor bo od starta ostal zadaj, bo imel velike težave s časovno zaporo in zna se zgoditi, da bo moral v slovo pomahati Parizu, pa čeprav je tako blizu, že v nedeljo.​Tadej Pogačar je v rumenem in po tistem, kar je prikazal včeraj, ga iz rumenega lahko sleče samo še nesreča. Ta ne počiva niti za prvim ovinkom, zato držimo pesti, da bo srečno opravil z vsemi kilometri, ki ga še čakajo do Pariza.