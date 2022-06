Slovensko navijaško središče v centru Københavna

V Københavnu je pred uvodne etapo kolesarske dirke Tour de France zaživelo slovensko navijaško središče. Pripravila sta ga Slovenska turistična organizacija (STO) in veleposlaništvo Slovenije v danski metropoli. Paviljon bo odprt danes in v petek, navdušenci pa bodo lahko spoznali Slovenijo kot zeleno destinacijo za doživetja na prostem.

Pop-up paviljon na Sankt Annae Pladsu v Københavnu bo predstavljal Slovenijo kot odlično izbiro za doživetja na prostem, obenem pa navdušence spomnil, da se lahko naša država pohvali z največjimi kolesarskimi imeni na svetu, med katerimi sta predvsem Tadej Pogačar in Primož Roglič, so pojasnili na STO.

Sledanja je ob tej priložnosti zagnala tudi navijaško kampanjo Cycling fans of Slovenia, v kateri spodbuja domače in tuje navijače slovenskih kolesarjev k ustvarjanju virtualnega navijaškega vala. S fotografijami in video posnetki kolesarskih doživetij po Sloveniji in z uporabo virtualnih navijaških rekvizitov želi prek družbenih omrežij poslati slovenskim kolesarjem verigo dobrih želja za odlične nastope na francoski pentlji.

»Kolesarjenje je eden ključnih produktov slovenskega turizma z dolgoletno tradicijo. STO sodeluje pri številnih kolesarskih prireditvah v Sloveniji, med njimi je tudi dirka Po Sloveniji, ki je prinesla nov navijaški mejnik in se postavila ob bok najbolj obiskanim športnim prireditvam v Sloveniji. Že več let sta Primož Roglič in Tadej Pogačar ambasadorja slovenskega turizma,« je med drugim podčrtala direktorica STO Maja Pak.

V času celotnega trajanja dirke Tour de France bo STO na Twitterju v partnerstvu z organizatorjem dirke A.S.O. v njihovih objavah promovirala Slovenijo in njene kolesarske ase, oglaševala bo tudi na Youtubu.