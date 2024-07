Smrtna nesreča kolesarja pri spustu z Velikega Kleka

Kolesarsko dirko po Avstriji je pretresla smrtna nesreča. Med kraljevsko četrto etapo od St. Johanna do Kalsa (151,7 km) je Norvežan Andre Drege (Coop-Repsol) med spustom z Velikega Kleka izgubil ravnotežje, padel in pri tem staknil tako hude poškodbe, da jim je podlegel. Druge podrobnosti nesreče, ki so bile usodne za 25-letnega Skandinavca, še niso znane.

Ali bodo jutri izpeljali zadnjo etapo od Kufsteina do Kühtala, se bodo prireditelji odločili šele zjutraj. Današnjo etapo je sicer v svojo korist odločil Italijan Filippo Ganna, slovesno razglasitev pa so zaradi tragičnega dogodka – razumljivo – odpovedali. Z naslovom kralja Velikega Kleka se je znova okitil Nemec Jonas Rapp.

V skupni razvrstitvi vodi Filippov rojak Diego Ulissi, ki ima šest sekund naskoka pred Kolumbijcem Brandonom Rivero. Na tretjem mestu je Američan Magnus Sheffield (+ 0:09).