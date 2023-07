Sobotna predigra za nedeljski ognjenik

Sobotna etapa se začne s 125-kilometri več ali manj ravne ceste, potem pa sledi 75 kilometrov hribovitega terena na katerem so trije gorski cilji in kopica nekategoriziranih klancev.

Izstopajo trije vzponi, Côte de Champs-Romain (2,8 kilometra pri 5,2 %, 3. kat), Côte de Masmont (1,3 kilometra pri 5,5 %, 4. kat) in Côte de Condat-sur-Vienne (1,2 kilometra pri 5,4 %, 4. kat). Zadnja dva kolesarje čakata znotraj zadnjih 16 kilometrov, Condat-sur-Vienne celo znotraj zadnjih 10.

Limoges je kolesarsko mesto. Pred leti so tam organizirali tudi svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu za novinarje. Udeležili smo se ga tudi slovenski novinarji in takrat zelo dobro spoznali ta del francoske kolesarske dežele. To je štirinajstič, da etapa Toura poteka v Limogesu. Zmagovalec prve etape v mestu v departmaju Haute-Vienne je bil leta 1952 Belgijec André Rosseel, zadnjo etapo pa je dobil Marcel Kittel. Nemec je leta 2016 prehitel Bryana Coquarda in Petra Sagana.

Tistega leta so kolesarji prispeli iz Saumurja, danes se etapa začne v Libourneju, mestu na bregovih reke Dordogne, ki je leta 2021 gostilo cilj in štart etape. To mesto imamo slovenski ljubitelji kolesarstva v zelo dobrem spominu, saj je tistega leta Matej Mohorič zmagal na 19. etapi.

Zadnji kilometer ni povsem raven, cesta se dviga s 3,1-odstotnim povprečnim naklonom.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30