Tadej Pogačar bi prebudil speči ognjenik

Po dveh velikih pirenejskih bitkah, v katerih sta kolesarske udarce izmenjala prva favorita Tadej Pogačar (UAE) in Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), so v 7. etapi Toura na svoj račun prišli šprinterji in še tretjič je bil najmočnejši Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck). Belgijski as si bo danes morda prikolesaril poker zmag, v 9. etapi pa se bo moral umakniti borcem za rumeno majico. Na vrsti bo Puy de Dôme, legendarni vzpon na ognjenik, ki spi že 35 let.