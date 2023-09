Španci zmago najbolj privoščili Kussu

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bila dirka po Španiji že pred sobotnim prihodom v madridsko regijo odločena in skoraj ni bilo dvoma, da bosta Primož Roglič in Jonas Vingegaard do cilja pospremila Seppa Kussa v rdečem, navijaško razpoloženje v finišu predzadnje etape v Guadarrami ni bilo okrnjeno. Ne zgodi se vsak dan, da se v mestu ustavi tako zvezdniška kolesarska ekipa, še manjkrat je mogoče biti priča tako prepričljivi prevladi in zgodovinskim dosežkom, kot so jih letos uprizorili pri Jumbo Vismi.