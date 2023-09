Kuss prvič na vrhu, solidarni Roglič sedmič na odru

Dirka po Španiji se bo jutri zvečer končala na trgu Cibeles v središču Madrida, vendar je že jasno, da je ekipa Jumbo Visma na njej spisala zgodovino. Potem ko sicer zelo zahtevna 20. etapa, ki jo je dobil ubežnik Wout Poels (Bahrain Victorious), ni prinesla pretiranega razburjenja, bodo na odru za zmagovalce stali Sepp Kuss, Jonas Vingegaard in Primož Roglič, ki niso bili najboljši le na tej dirki, temveč na vseh tritedenskih dirkah sezone 2023.

Spomini na Rogličev podvig na Višarjah, ki je prinesel prvo slovensko zmagoslavje na Giru so še zveži, prav tako Vingegaardove vesoljske predstave na francoskih cestah, na katerih je bil drugič zapored premočan za Tadeja Pogačarja. Kljub temu je tu že tretji velik uspeh Jumba Visme, pri kateri so se odločili, da bo njihov tretji sezonski šampion Kuss.

Tako prepričljiva je bila prevlada nizozemske zasedbe, prve v zgodovini, ki bo dobila vse tri tritedenske dirke v isti sezoni, da so lahko izbrali zmagovalca. Malo manj pompozen, vendar vseeno zgodovinski, je podatek, da je to prva trojna zmaga na Vuelti po letu 1966, ko je na še precej bolj regionalno obarvani dirki prevladovala domača ekipa Kas.

Roglič umiril španske matadorje za objem pred ciljem

Ker so bila prva tri mesta že oddana, je 20. etapa v skupnem seštevku prinesla le boj za 4. mesto in naslov najboljšega Španca na dirki, saj je le pol minute ločilo Juana Ayusa (UAE), Mikela Lando (Bahrain Victorious) in Enrica Masa (Movistar). Želeli so se udariti na zadnjem klancu na San Lorenzo de el Escorial, vendar je po mizi udaril Roglič. Da bi preprečil zmedo v skupini najboljših, se je postavil na čelo in narekoval dovolj oster tempo, da so se morali španski matadorji zadovoljiti s tem, da so mu sledili do vrha in tudi v spustu.

Proste roke so dobili le v zaključku, ko so bili najboljši jumbovci na varnem in so vse sporne trenutke minulega tedna pustili za sabo, Kuss, Roglič in Vingegaard so objeti prikolesarili v cilj, kot da bi že bili v Madridu.

»Zelo mi je odleglo, še okrevam po zadnjem klancu, a smo skoraj na koncu. Želeli smo si, da gre pobegu, vse je bilo pod nadzorom, klobuk dol vsem fantom. Na koncu sta Primož in Jonas opravila veliko dela zame, tega si nisem nikoli predstavljal. Neverjeten trenutek je bil, ko smo se lahko povsem sprostili v zadnjem kilometru gorske etape. Najlepše pa je bilo proslavljati z družino,« je povedal čustveni Kuss, ki je pred največjim uspehom v karieri. Doslej je dobil le eno etapno dirko, po Utahu leta 2018, nato pa je postal najboljši pomočnik na svetu, ki je Rogliču in Vingegaardu pomagal že do šestih zmagoslavij na tritedenskih dirkah.

Štiri od teh je slavil Roglič, ki je tokrat potrdil, kako močan je, če le pride do cilja. Od leta 2019, ko je prvič veljal za kandidata za vrh v skupnem seštevku, je štartal na desetih »grand tourih«, na treh je odstopil, na preostalih se je uvrstil na oder za zmagovalce – dobil je tri Vuelte (2019, 2020, 2021) in en Giro (2023) ter nanizal še eno drugo (Tour 2020) in dve tretji mesti (Giro 2019, Vuelta 2023).

Kljub izjemnim uspehom, ki jih je dosegel z Jumbo Vismo, se še vedno širijo govorice o njegovem morebitnem odhodu. Potem ko je bil dolgo prvi kandidat za njegovega novega delodajalca Ineos, naj bi bil zdaj njegov snubec Movistar. »Tovrstne govorice so dobre zame, če se mi želijo tudi v drugih ekipah, pomeni, da še vedno delam prav,« je povedal Roglič, a na vprašanje, ali gre verjeti govoricam, dodal: »Ne preveč.«

Kakršna koli bo njegova prihodnost, se je Roglič na tej Vuelti izkazal z dvema etapnima zmagama, končnim 3. mestom in kljub spornim trenutkom znotraj ekipe s solidarnostjo. Ne le do svojega siceršnjega pomočnika Kussa, pred 20. etapo so mu podelili posebno majico solidarnosti (po 4. etapi jo je prejel tudi Matevž Govekar, ker je do cilja pomagal padlemu moštvenemu kolegu iz Bahraina Victoriousa Santiagu Buitragu), ker je pred štartom 19. etape preživel nekaj časa s skupino navijačev z motnjami v duševnem razvoju.

