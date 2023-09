Primož Roglič pri Jumbu Vismi še sledi svojim ciljem

V nadaljevanju preberite:

Na podelitvi najboljšim na 78. Vuelti so na Trgu Cibeles plapolale ameriška, danska in slovenska zastava, vendar so bile moštvene barve enotne. Jumbo Visma je s Seppom Kussom, Jonasom Vingegaardom in Primožem Rogličem slavila trojno zmago, s katero se je nizozemska zasedba vpisala v zgodovino.