Tadej Pogačar bo rokavice snel na dan Bastilje

Ravninska 13. etapa Toura je bila vse prej kot zatišje pred gorsko nevihto, ki se obeta ta konec tedna. Čeprav je pred njimi 9.000 višinskih metrov v dveh dneh, so kolesarji na pedala pritiskali tako močno, da je povprečna hitrost zmagovalca Jasperja Philipsna (Alpecin Deceuninck) znašala skoraj 49 km/h. K temu so veliko pripomogli tudi pomočniki Tadeja Pogačarja (UAE) in Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike), ki bosta v Pirenejih snela rokavice.

Glede na to, kaj karavano čaka pred drugim dnevom premora, je bilo pričakovati, da bodo na ravnicah južne Francije najbolj zveneča imena hranila naboje. Vendar je tudi ta preizkušnja postala del taktičnega boja med moštvom nosilca rumene majice Pogačarja in ta čas tretjeuvrščenega Vingegaarda.

Pogijev moštveni kolega Adam Yates je presenetil, ko se je pridružil veliki ubežni skupini, v kateri sta bila tudi Jan Tratnik (Visma Lease a Bike) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious). To je zahtevalo odziv Vingegaardove zasedbe, odgovorila je z močnim pospeškom v vožnji na veter, ki je skoraj odpihnil Pogačarja in drugouvrščenega Remca Evenepoela (Soudal Quick Step).

Slednja sta nizozemski ekipi »uslugo« vrnila okoli 60 km pred ciljem, ko je veter skoraj odnesel Vingegaarda. A naposled so vsi favoriti za končno zmago, med katerimi na žalost ni več Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe), v cilj prikolesarili v glavnini. »Ni bil prvotni načrt, da bi bežal Yates, a ko se je pridružil pobegu, je bilo to dobro za nas, saj ekipa ni porabila veliko energije. Adam jo je, vendar komaj čaka, da pridemo v gore, ima plezalne noge, ne skrbi me zanj. Zelo dobro smo dirkali kot ekipa, zelo ponosen sem in vesel zaradi tega,« je Pogačar ocenil 13. etapo, v kateri je sicer izgubil na papirju močnega pomočnika. Juan Ayuso je odstopil zaradi okužbe s covidom-19.

Jasper Philipsen je v 13. etapi slavil svojo drugo zmago na letošnjem Touru. FOTO: Thomas Samson/AFP

»Juan se ni počutil dobro in je moral odstopiti, z drugimi je vse v redu. Ni dobro, če izgubiš moštvenega kolega, vendar sta tudi Adam in João Almeida dovolj močna v gorah, Marc Soler in Pavel Sivakov zmoreta vse, tudi Tim Wellens in Nils Politt dvigujeta formo skozi dirko. Odstop Ayusa je udarec, ki ga bomo preživeli,« je 25-letnik s Klanca pri Komendi samozavesten glede moči svoje ekipe.

Nedeljska glavna jed

Kaj pa svojih nog, ki jih bo prvič na tem Touru proti Vingegaardu preizkusil v visokih gorah? »Všeč so mi pirenejske etape. Pred Tourom niti nisem pogledal, čez katere klance gremo, zdaj vidim, da so to klanci, ki jih dobro poznam in so mi všeč. Zadnji trije dnevi bodo gotovo vplivali na razplet naslednjih dveh etap, saj smo vsak dan dirkali na vso moč. Kakorkoli, najpomembnejše je, da smo v kar dobri formi,« je optimističen Pogačar, ki ga danes čaka pirenejska predjed, jutri pa zajetna glavna jed.

Profil 14. etape Toura. FOTO: Infografika Delo

V 14. etapi karavano čaka dobrih 4.000 višinskih metrov, večinoma razdeljenih na tri zahtevne vzpone, legendarni Tourmalet (19 km, 7,4-odstotni povprečni naklon), Hourquette d'Ancizan (8,2 km, 5,1 %) ter ciljni klanec na Pla d'Adet (10,6 km, 7,9 %. Tu bodo praznovali 50-letnico prvega obiska Toura, ob katerem je zmago slavil Raymond Poulidor, dedek svetovnega prvaka Mathieuja van der Poela.

Vendar bo še bolj svečano naslednji dan, na francoski nacionalni praznik, na katerega kolesarje čaka 197,7 km s kar 5.000 višinskimi metri. Drug za drugim si bodo sledili vzponi na Peyresourde (6,9 km, 7,8 %), Menté (9,3 km, 9,1 %), Portet-d'Aspet (4,3 km, 9,7 %) Agnes (10 km, 8,2 %), za piko na i pa še ciljni na Plateau de Beille (15,8 km, 7,9 %).

Profil 15. etape Toura. FOTO: Infografika Delo

Na Plateau de Beille se je karavana Toura prvič povzpela leta 1998, ko je etapo na poti do rožnato-rumenega dvojčka dobil Marco Pantani. Velika pentlja pa bo na dan Bastilje v Pirenejih prvič po letu 2021, ko je Pogačar na prelazu Portet ugnal Vingegaarda.

