Tadej Pogačar je štirikrat napadel in premagal Rogliča

Primož Roglič ostaja v rumeni majici. FOTO: Facebook/Jumbo Visma

Še ena dvojna slovenska zmaga na španskih cestah. Tokrat je bil najmočnejši in najhitrejšiostaja v rumeni majici. Pogačar se je premaknil na drugo mesto v skupnem seštevku, zaostaja še 20 sekund.Današnja, tretja etapa je bila dolga 167 kilometrov. Potekala je od Amurria do Ermualde. Prvi gorski cilj, tretje kategorije je bil že v uvodnih kilometrih, kot nalašč za organizacijo pobega skupinice kolesarjev. In vendar, se to ni zgodilo, nikomur ni uspel pobeg. Predvsem španski kolesarji niso obupali. Nadaljevali so z napadi.(Deceuninck),(Interlarché),(AG2R),(Caja Rural),(Burgos),(Euskaltel) inDSM) so kolesarji, ki so večino etape bežali pred pelotonom. Njihova najvišja prednost je bila že šest minut. Glavnina jih je ujela šele 15 kilometrov pred ciljem. Tik pred zaključnim, najtežjim delom etape je sledil še en leteči cilj in potem takoj vzpon druge kategorije. Predzadnji kategorizirani klanec je bil samo tipanje počutja konkurentov za zmago. Nihče ni napadel na tem trikilometrskem klancu druge kategorije.Po spustu je sledil še finiš na zadnji današnji klanec prve kategorije. Zaključni klanec je bil dolg 3,1 kilometra, s povprečnim 11-odstotnim naklonom.Pogačar je napadel 2,6 kilometra pred vrhom, Carapaz in Roglič sta mu sledila. Carapaz je napadel na najstrmejšem odseku, 20-odstotnem klancu in potem še enkrat Pogačar. Roglič je sledil brez težav. Pogačar je napadel še tretjič in spet je imel Rogliča na zadnjem kolesu. V samem finišu je Pogi napadel še četrtič in premagal Rogliča za etapno zmago.