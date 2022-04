Tadej Pogačar Flandrijo izgubil v partiji pokra

Niti Tadej Pogačar (UAE) ni nezmotljiv. Slovenski zvezdnik je imel od krstnem nastopu na dlani zmago na dirki po Flandriji, na kateri je pokal od moči, vendar se je uštel v taktiziranju pred šprintom. Čeprav je šel vanj le z zmagovalcem Mathieujem van der Poelom (Alpecin Fenix), je zasedel 4. mesto.

Ko ima Pogačar dober dan in na vso moč pritisne na pedala, dirka eksplodira. To se je tudi zgodilo na flandrijskih tlakovcih. Mladi slovenski as, za katerega se je 272,5 km dolga preizkušnja začela z nerodnim, a na srečo nedolžnim padcem, se je 55 km pred ciljem odločil, da je dovolj taktičnih igric. Na vzponu na Kwaremont je malodane poletel mimo ubežnikov, kolesarji, ki so bili še nekaj sekund pred tem z njim v glavnini, pa so hlastali za zrakom.

Tu je kapetan ekipe UAE poskrbel za prvo selekcijo, ob kateri je stik z ospredjem izgubil slovenski prvak Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ne pa tudi njegov moštveni kolega Jan Tratnik, ki je v ospredju prikolesaril na peklensko strmi Paterberg.

To je bil znak za napad še enega člana bahrajnske ekipe Freda Wrighta, ki se je odpeljal skupaj z Dylanom van Baarlejem (Ineos). Pogačar je lov za njima prepustil drugim, a je le čakal na naslednji zahtevnejši odsek. Na Koppenbergu je njegov merilec moči spet skočil v višave, sledila pa sta mu samo van der Poel (Alpecin Fenix) in Valentin Madouas (Groupama).

Tadej Pogačar je v prvem delu dirke padel, vendar na srečo brez posledic. FOTO: Dirk Waem/AFP

Izoblikovala se je peterica za boj za zmago, ki pa je na zadnjem vzponu na Kwaremont postala le še dvojica. Tempo je navil kdo drug kot Pogačar, sledil pa mu je lahko samo van der Poel. Na stotisoče navijačev ob cesti je dobilo največ, kar je lahko ob odsotnosti prvega domačega aduta Wouta van Aerta (zbolel je za covidom-19) – dvoboj izjemnih zvezdnikov, ki zadnja leta krojita svetovni vrh. Dvoboja med njima pa ni odločil niti zadnji klanec dneva, ikonični Paterberg. Pogačar je spet pritisnil na vso moč in že pridobil kakšno dolžino kolesa prednosti, vendar je njegov nizozemski tekmec iz sebe še iztisnil toliko moči, da se je na vrhu Slovencu zalepil za zadnje kolo.

Ko ima Pogačar dober dan in na vso moč pritisne na pedala, dirka eksplodira. FOTO: Benoit Doppagne/AFP

Kazalo je, da bo o zmagovalcu odločal šprint med njima, saj sta imela na začetku zadnjega kilometra skoraj še pol minute prednosti pred zasledovalci. Tedaj pa se je med njima začela partija kolesarskega pokra. Kot na dirkališču sta le gledala drug drugega in se skorajda zaustavila. Medtem sta se jima nevarno približevala van Baarle in Madouas in vodilna sta oklevala tako dolgo, da sta ju tekmeca tudi ujela. To je bilo usodno za Pogačarja, ki je toliko zamudil z začetkom šprinta, da je ostal zaprt za Madouasom in van Baarlejem, medtem ko je van der Poel odbrzel svoji drugi zmagi na dirki po Flandriji naproti.

Tratnik ni bil daleč zadaj, zasedel je 12. mesto, Mohorič, ki se je pred dvema tednoma veselil zmage na dirki Milano–Sanremo, pa je končal na 21. mestu.